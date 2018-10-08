Банки начали собирать данные о голосах и лицах новосибирцев
В Новосибирске сдать биометрические данные теперь можно в четырёх офисах банков
Сегодня, 8 октября, Банк России опубликовал карту банковских офисов с адресами и часами работы, в которых можно сдать биометрические данные — изображение лица и голос. В Новосибирске оказалось четыре таких точки.
Биометрические данные необходимы для того, чтобы в дальнейшем получать банковские продукты и сервисы в любой кредитной организации с помощью удалённой идентификации. С её помощью клиенты смогут получать банковские услуги дистанционно: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы.
«Это особенно важно тем, кто живёт в небольшом населённом пункте, где нет отделений крупных банков. Или, наоборот, в огромном мегаполисе, где нужно потратить пару часов в пробках, чтобы добраться до нужного офиса.
Сначала надо пройти процедуру бесплатной и добровольной первичной идентификации. Она займёт около 10–15 минут. Надо один раз прийти в банк-участник системы и оставить персональные и биометрические данные. Данные паспорта и СНИЛС — перcональные — банк передаст в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Видеоизображение лица и запись голоса отправятся в Единую биометрическую систему», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского Главного управления Банка России.
После этого можно через интернет пользоваться услугами любого банка, входящего в систему удалённой идентификации.
Карта точек банковского обслуживания с возможностью сдать свои биометрические данные будет постоянно обновляться. До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений банка в каждом регионе, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%.
Ранее НГС писал о том, как будет работать сбор биометрических данных и что грозит банкам, если данные клиентов уйдут на сторону.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1), карта «Яндекса» (2)