На пешеходном переходе около площади Ленина появились островки безопасности

Островки сделали по программе «Безопасные и качественные дороги»

Островки сделали рядом с входом на станцию метро «Площадь Ленина» 
Островки сделали рядом с входом на станцию метро «Площадь Ленина» 


На улице Орджоникидзе рядом с Красным проспектом в Новосибирске появились островки безопасности. 


«На данном участке в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" обустроены островки безопасности», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Островки установили на днях на пешеходном переходе около сквера с фонтаном — в прошлую пятницу здесь ещё были два огороженных участка дороги.


С островков пока не убрали ограждения
С островков пока не убрали ограждения


Ранее в пресс-центре мэрии участок Красного проспекта от улицы Орджоникидзе до Писарева называли одним из самых аварийных в городе, ремонт самого дорожного полотна должны были закончить 17 сентября. Островки безопасности должны простоять на этом месте не меньше четырёх лет, иначе подрядчику придётся устранять недочёты за свой счёт.


В начале прошлой недели официально завершился ремонт этого участка Красного проспекта по программе «Безопасные и качественные дороги» — НГС прокатился по проспекту и проверил качество дороги по методу Анатолия Локтя.

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