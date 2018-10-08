На пешеходном переходе около площади Ленина появились островки безопасности
Островки сделали по программе «Безопасные и качественные дороги»
На улице Орджоникидзе рядом с Красным проспектом в Новосибирске появились островки безопасности.
«На данном участке в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" обустроены островки безопасности», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Островки установили на днях на пешеходном переходе около сквера с фонтаном — в прошлую пятницу здесь ещё были два огороженных участка дороги.
Ранее в пресс-центре мэрии участок Красного проспекта от улицы Орджоникидзе до Писарева называли одним из самых аварийных в городе, ремонт самого дорожного полотна должны были закончить 17 сентября. Островки безопасности должны простоять на этом месте не меньше четырёх лет, иначе подрядчику придётся устранять недочёты за свой счёт.
В начале прошлой недели официально завершился ремонт этого участка Красного проспекта по программе «Безопасные и качественные дороги» — НГС прокатился по проспекту и проверил качество дороги по методу Анатолия Локтя.
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Елизавета Милованова
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