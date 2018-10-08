Блондинка из Новосибирска пробилась в финал конкурса офисных красавиц

Победительнице достанутся корона и 2 миллиона рублей

Дарья Казанина увлекается вокалом и танцами
Дарья Казанина увлекается вокалом и танцами

Жительница Новосибирска Дарья Казанина вошла в число финалисток международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018»: она поедет в Москву бороться за корону победительницы и 2 миллиона рублей.


Сегодня, 8 октября, организаторы конкурса объявили имена девушек, которые вышли в финал по результатам интернет-голосования на сайте проекта. В список попала и представительница Новосибирска — 28-летняя Дарья Казанина, которая работает главным персональным менеджером в ПАО «ВТБ». Конкуренцию в финале ей составят 29 девушек из России, Прибалтики, Белоруссии, Грузии и Казахстана. 


Ранее Дарья Казанина рассказывала корреспонденту НГС, что в случае победы на конкурсе она вложит выигранные деньги в бизнес и путешествия. 


«В конкурсе красоты участвовала впервые, это мой первый опыт. Идея возникла спонтанно, увидела пост в "Инстаграме". Я творческая личность: и пою, и танцую. Наверное, этого не хватает на работе, и я решила компенсировать», — признавалась Дарья Казанина.


«По характеру — боец, в душе мечтательная и романтичная», — говорится в анкете девушки на сайте конкурса «Мисс Офис»
«По характеру — боец, в душе мечтательная и романтичная», — говорится в анкете девушки на сайте конкурса «Мисс Офис»


Сколько голосов удалось набрать новосибирской красавице и остальным финалисткам конкурса, организаторы намеренно не сообщают. «Имя победительницы интернет-голосования станет известно только на финальном шоу "Мисс Офис — 2018", которое пройдет в Москве 1 декабря», — поясняется на сайте проекта.



Всего в интернет-голосовании на сайте «Мисс Офис» принимали участие четыре девушки из Новосибирска, но три из них выбиться в финал не смогли.

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