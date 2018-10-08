Режиссёр из Новосибирска показала комедию о стычке в баре, которую сняли в Таиланде

Помимо самой картины новосибирцы увидели фильм о том, как она снималась

Изначально Ольга Коровченко написала сценарий к эпизоду, который хотели снимать в морге, но съёмки удалось организовать только в баре. Кадр из фильма «Барбершоп»
Изначально Ольга Коровченко написала сценарий к эпизоду, который хотели снимать в морге, но съёмки удалось организовать только в баре. Кадр из фильма «Барбершоп»

В Таиланде сняли короткометражную комедию «Барбершоп» — в ней снялись местные актёры, а в производстве фильма приняла участие режиссёр из Новосибирска Ольга Коровченко. Она выступила соавтором сценария.


«Маша (режиссёр "Барбершопа" Мария Исакова. — Прим. ред.) меня нашла в специальной группе сценаристов в соцсетях. <…> Начали переписываться, созваниваться. Я очень была удивлена, что она русская, жила в Перми, потом накопила значительную сумму денег и уехала в Таиланд учиться. <…> И вот она рассказала мне сюжетную линию и сообщила, что ей нужна будет вторая часть [фильма], которая должна была сниматься в морге, но это не получается», — рассказала сценарист и новосибирский кинорежиссёр Ольга Коровченко.


Показ комедии прошёл в баре «Открой рот» в центре Новосибирска вместе с фильмом, в котором было рассказано о съёмках этой картины. 


Сама Мария Исакова в показанном документальном фильме о съёмках «Барбершопа» уточнила, что сцена в морге сорвалась, так как в Таиланде очень дорогая аренда медицинских помещений. 


Исакова заметила, что тайские больницы неохотно идут на участие в непрофильных проектах, поэтому выставляют высокую аренду как за локации, так и за медицинское оборудование. Поэтому в фильме использовали вариант сценария Ольги Коровченко, где герои общаются в баре.


Режиссёр комедии Мария Исакова рассказывает, как она снимала кино
Режиссёр комедии Мария Исакова рассказывает, как она снимала кино


«Саму идею я вынашивала очень долго, а написала сцену за день. И вдохновила меня в какой-то мере репродукция картины Сальвадора Дали, которая [есть] у меня дома», — заметила Коровченко.


В короткометражной чёрной комедии о том, как можно поссориться на пустом месте — в фильме это происходит из-за разных взглядов на усы, снялись иностранные актёры, известные зарубежному зрителю по местным сериалам. 



В Новосибирске в конце мая комедию озвучили гнусавым голосом в стиле синхронного перевода фильмов на кассетах VHS.

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