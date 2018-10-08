Новосибирец увидел в небе непредсказуемый звёздный дождь

Алексей Парфёнов снял метеоры Дракониды

Метеоры на ночном небе похожи на светящиеся полосы
Метеоры на ночном небе похожи на светящиеся полосы


Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял метеорный поток Дракониды — для астросъёмки новосибирец отправился в Искитимский район.


«Я увлекаюсь астрофотографией периодически и потому ищу подходящие, красивые места Новосибирской области, где можно поснимать, чтобы фон был красивый и небо в кадр попадало», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.


Чтобы снять метеорный поток Дракониды, который начался 6 октября, Алексей отправился на Беловский водопад в Искитимском районе.


«Это была первая поездка на этот водопад, причём ночная, достаточно интересная. Приехали, поснимали где-то часика два-три. Несколько звёзд упало, понаблюдали», — пояснил Алексей, отметив, что съёмка проходила 7 октября с 00:00 до 03:00.


До этого Алексей Парфёнов снимал в Быстровке — это тоже в Искитимском районе — другой метеорный поток, Южные Тауриды. Он начался 10 сентября и завершится 20 ноября.


«Самое главное требование для звёздной фотографии — это чем дальше от города, тем лучше. Я пользуюсь картами, которые в свободном доступе по засветке городов, и выбираю самое тёмное место», — пояснил фотограф.


На фото в Быстровке попал метеор из потока Южные Тауриды
На фото в Быстровке попал метеор из потока Южные Тауриды


Дракониды можно будет наблюдать до 10 октября, ночью 8 октября был его пик.


«Дракониды — один из самых интенсивных и красочных регулярных метеорных потоков. В потоке интересно всё — и романтическое название, связанное с северным полярным созвездием Дракона, и красочные метеоры с длинными светящимися хвостами, и неожиданные вспышки интенсивности потока — например, в 1998 году поток усилился до нескольких тысяч метеоров в час», — рассказывал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Традиционная интенсивность потока составляет до 200–300 метеоров в час, его можно наблюдать высоко над горизонтом в северной части неба.


«Метеоры Драконид — это остатки пылевого хвоста кометы Джакобини-Циннера, которая месяц назад прошла свой перигелий — точку максимального приближения к Солнцу — и всё ещё видна в телескопы на ночном небе. Из-за сравнительной близости Земли к комете в 2018 году можно также ожидать высокой интенсивности потока, хотя достоверно предсказать этот параметр невозможно», — отмечал Орлов.

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