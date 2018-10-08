Новосибирец увидел в небе непредсказуемый звёздный дождь

Метеоры на ночном небе похожи на светящиеся полосы





Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял метеорный поток Дракониды — для астросъёмки новосибирец отправился в Искитимский район.







«Я увлекаюсь астрофотографией периодически и потому ищу подходящие, красивые места Новосибирской области, где можно поснимать, чтобы фон был красивый и небо в кадр попадало», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.





Чтобы снять метеорный поток Дракониды, который начался 6 октября, Алексей отправился на Беловский водопад в Искитимском районе.





«Это была первая поездка на этот водопад, причём ночная, достаточно интересная. Приехали, поснимали где-то часика два-три. Несколько звёзд упало, понаблюдали», — пояснил Алексей, отметив, что съёмка проходила 7 октября с 00:00 до 03:00.





До этого Алексей Парфёнов снимал в Быстровке — это тоже в Искитимском районе — другой метеорный поток, Южные Тауриды. Он начался 10 сентября и завершится 20 ноября.





«Самое главное требование для звёздной фотографии — это чем дальше от города, тем лучше. Я пользуюсь картами, которые в свободном доступе по засветке городов, и выбираю самое тёмное место», — пояснил фотограф.





На фото в Быстровке попал метеор из потока Южные Тауриды





Дракониды можно будет наблюдать до 10 октября, ночью 8 октября был его пик.





«Дракониды — один из самых интенсивных и красочных регулярных метеорных потоков. В потоке интересно всё — и романтическое название, связанное с северным полярным созвездием Дракона, и красочные метеоры с длинными светящимися хвостами, и неожиданные вспышки интенсивности потока — например, в 1998 году поток усилился до нескольких тысяч метеоров в час», — рассказывал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Традиционная интенсивность потока составляет до 200–300 метеоров в час, его можно наблюдать высоко над горизонтом в северной части неба.







«Метеоры Драконид — это остатки пылевого хвоста кометы Джакобини-Циннера, которая месяц назад прошла свой перигелий — точку максимального приближения к Солнцу — и всё ещё видна в телескопы на ночном небе. Из-за сравнительной близости Земли к комете в 2018 году можно также ожидать высокой интенсивности потока, хотя достоверно предсказать этот параметр невозможно», — отмечал Орлов.