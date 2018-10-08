ГИБДД три дня ловила пьяных на дорогах: на спецстоянку увезли два десятка машин

Пятеро водителей попались пьяными за рулём повторно

Госавтоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в Новосибирской области с 5 по 7 октября — в пятницу и в выходные.







«Всего было выявлено 66 нетрезвых водителей. Из них установлено алкогольное опьянение в 39 случаях. 22 человека отказались от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. 5 человек попались повторно. 22 автомобиля попали на спецстоянку, изъято 13 водительских удостоверений», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Кроме того, по данным Савченкова, 6 октября случилось ДТП с нетрезвым водителем в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Пермская», — в аварии пострадал ребёнок.







«В 20:10 водитель 1992 года рождения, который отказался от медицинского освидетельствования, на автомобиле Toyota Corona следовал по улице Титова со стороны улицы Связистов в сторону улицы Троллейной. В пути следования, напротив дома № 93 на улице Титова, он совершил столкновение со стоящем автомобилем Toyota Platz. В результате удара "Тойота Платц" столкнулась со стоящим на светофоре автобусом "Луидор"», — сообщил Савченков.





По его словам, в аварии пострадал 44-летний пассажир Toyota Corona — он попал в больницу с сотрясением головного мозга и раной головы. Также пострадал 9-летний мальчик из Toyota Platz: его доставили в больницу с травмой головы.





В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.



Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».