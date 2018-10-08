Над Новосибирском пролетел стратегический бомбардировщик

Самолёт направлялся в сторону аэропорта Толмачёво

Самолёт пролетел над городом на небольшой высоте
Самолёт пролетел над городом на небольшой высоте


Днём 7 октября новосибирцы заметили над городом Ту-22МЗ — самолёт пролетел над Новосибирском в сторону аэропорта Толмачёво.


В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией о самолёте.


«Не знаем. Мы не видели. Это не наше, в 41-й армии нет таких самолётов. Наверное, плановые полёты у них, нам не докладывают», — коротко прокомментировали в пресс-службе военного округа.


Справка: Ту-22М3 — советский дальний тяжёлый сверхзвуковой самолёт конструкции КБ Туполева. Строился в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех. Первый самолёт Ту-22М3 был построен в середине 1969 года. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полёт в 1977 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.


Видео предоставлено читателем НГС


Не так давно прошли самые массовые военные учения за последние 40 лет «Восток-2018». Новосибирские вертолётчики во время учений обеспечивали воздушную поддержку наземным войскам, а также перевозили грузы.

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