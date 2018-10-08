Новосибирского поэта увезли на скорой с конкурса чтецов: он умер в больнице

Панихида по Николаю Пархоменко пройдёт в посёлке Красный Яр, но дата пока не определена





Вечером 7 октября на 77-м году жизни умер член Новосибирского отделения Союза писателей России, поэт Николай Пархоменко — ему стало плохо во время конкурса чтецов и поэтов «Русь моя родная».







«Первое у нас было детское отделение. Он не участвовал сам, в жюри не сидел, просто приехал как руководитель проекта. Он поздравил детей, подарил им свои книги, стихотворение свое читал, пока мы подписывали грамоты. <…> Я прям увидела, как он заглядывает, что ему плохо. Тут выходит очередной у нас выступающий… В зал забегает организатор и говорит, что Николаю Андреевичу плохо. Мы все выбежали. Я смотрю, а он уже лежит без сознания <…> Мы, конечно, вызвали скорую, реанимировать его пытались долго», — рассказала корреспонденту НГС организатор творческих встреч проекта «Поэтическая поляна» Надежда Штейнпрейс.





Несмотря на то, что Николая Пархоменко забрала скорая помощь, организаторы приняли решение продолжить конкурс.





«Мы так решили, потому что он бы сказал: "Продолжайте, ребята". Он такой был человек. И мы закончили, конечно. Надеялись, что все-таки спасут. А после этого поехали в реанимацию и все узнали», — говорит Надежда Штейнпрейс.





Оказалось, что поэта спасти не удалось — он скончался в Дорожной клинической больнице. Дата панихиды пока не определена, вероятно, что она пройдёт 10 или 11 октября в посёлке Красный Яр, где он жил.





Николай Пархоменко родился 17 января 1941 года в селе Михайловка Карасукского района. По профессии инженер-электронщик. Начал писать стихи в 2008 году. За свою жизнь издал самиздатом семь лирических сборников и книгу стихов «Я обозначу мир в твоей душе».





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