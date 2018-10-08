«Хочу стать арт-директором»: сноубордистка Заварзина рассказала о планах после завершения карьеры

Сноубордистка Алёна Заварзина решила получить образование в Великобритании





Уроженка Новосибирска, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи Алёна Заварзина готовится к поступлению в колледж искусств в Лондоне — об этом спортсменка рассказала во время интервью в группе Олимпийского комитета России в соцсети «Вконтакте».





Летом Алёна Заварзина прошла в Лондоне курс по дизайну и решила продолжить обучение, сейчас она готовит портфолио для вступительного экзамена.





«Сейчас я готовлю портфолио для Лондонского колледжа искусств. <...> Я хочу стать арт-директором, но в эту сферу нужно зайти через дизайн», — ответила Алёна Заварзина на вопрос болельщиков о планах после завершения спортивной карьеры.





В начале сентября спортсменка объявила, что вынуждена завершить карьеру в спорте.





На прошлой неделе молодой гонщик из Новосибирска также объявил, что завершает свою карьеру в автокроссе, и даже выставил автомобиль на продажу — гонщик собирается идти в армию и учиться.