«Хочу стать арт-директором»: сноубордистка Заварзина рассказала о планах после завершения карьеры
Сейчас Алёна Заварзина готовится поступать в Лондонский колледж искусств
Уроженка Новосибирска, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи Алёна Заварзина готовится к поступлению в колледж искусств в Лондоне — об этом спортсменка рассказала во время интервью в группе Олимпийского комитета России в соцсети «Вконтакте».
Летом Алёна Заварзина прошла в Лондоне курс по дизайну и решила продолжить обучение, сейчас она готовит портфолио для вступительного экзамена.
«Сейчас я готовлю портфолио для Лондонского колледжа искусств. <...> Я хочу стать арт-директором, но в эту сферу нужно зайти через дизайн», — ответила Алёна Заварзина на вопрос болельщиков о планах после завершения спортивной карьеры.
В начале сентября спортсменка объявила, что вынуждена завершить карьеру в спорте.
На прошлой неделе молодой гонщик из Новосибирска также объявил, что завершает свою карьеру в автокроссе, и даже выставил автомобиль на продажу — гонщик собирается идти в армию и учиться.
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Дарья Януш
Скриншот vk.com/olympic_russia