Кружит и тает: в Новосибирск идёт холодный циклон с мокрым снегом
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Новосибирские синоптики прогнозируют на ближайшие дни холодный циклон с небольшими дождями и мокрым снегом.
«Быстросмещающийся атлантический циклон приносит нам ещё прогрев дневной, но затем в тылу за холодными фронтами температура уже понижается. Циклон за циклоном пока смещается, северного процесса нет, но преобладает северо-западный. <…> Потихонечку температурный фон снижается, уже идёт октябрьский процесс [похолодания]», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, ночью 9 октября в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Его скорость составит 5–10 м/с, днём возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а завтра днём +15…+17 градусов.
«10 октября ночью без осадков, днём в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный 5–10 м/с, местами порывы до 16 м\с. Температура ночью +4…+6 градусов, днём — +10…+12 градусов.
В четверг, 11 октября, ночью местами небольшой дождь, возможен мокрый снег.
Днём без осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/с, ночью местами до 14 м/с. Температура ночью 0…+2 градуса, а днём +10…+12», — сообщила Марина Виноградова.
Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова