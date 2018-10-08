Видео: налётчики напали на супермаркет с пистолетом и монтировкой

Когда подозреваемых задержали, у них также нашли учебную гранату

Подозреваемых догнали на улице Крылова через несколько минут





Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в налёте на супермаркет, — они угрожали продавцу пистолетом и похитили 52 тысячи рублей.







Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл вчера вечером в 21:00 на улице Державина.





«В супермаркет вошли двое молодых людей в масках. Угрожая продавцу пневматическим пистолетом и монтировкой, злоумышленники похитили из кассы более 52 тысяч рублей, после чего скрылись», — сказали в пресс-службе ведомства.





Также в пресс-службе уточнили, что прибывшие на место по сигналу тревоги сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на улице Крылова через несколько минут.





«Задержанными оказались ранее не судимые жители Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленников учебную гранату, пневматический и газовый пистолеты, нож, баллонный ключ и часть денежных средств», — пояснили в пресс-службе.









Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Идёт расследование, мера пресечения задержанным пока не выбрана.







Вчера стало известно, что сотрудники полиции задержали другого подозреваемого в ограблении — мужчина, угрожая ножом, смог похитить из цветочных магазинов и офиса микрокредитной организации почти 100 тысяч рублей.