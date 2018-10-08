«Занимались дайвингом 15 лет»: знакомые рассказали о гибели двух новосибирцев в заброшенном карьере

Тело одного из них до сих пор не нашли

Поиски погибшего аквалангиста Игоря Моргунова ещё продолжаются
Поиски погибшего аквалангиста Игоря Моргунова ещё продолжаются

Новосибирские дайверы рассказали о гибели и поисках коллег, которые пропали 6 октября во время погружения в заброшенный карьер в Кемеровской области.


Новосибирцы Владимир Забелин и Игорь Моргунов были опытными дайверами. Им было больше 60 лет, рассказал корреспонденту НГС их знакомый, руководитель новосибирского дайвинг-центра «Нерпа» Максим Первушин.


«Такие возрастные ребята, но дайвингом занимались очень давно, наверное, больше 15 лет. <…> Насколько я знаю, у Забелина Владимира около 700 погружений, он <…> в различных условиях погружался, <…> про Игоря Моргунова много сказать не могу, он был из другого клуба, с другим клубом нырял и обучался. <…> Они самостоятельно предпринимали погружения, выезжали ныряли сами по себе, оборудование всё у них своё было, поэтому это не составляло для них никакого труда», — пояснил Максим Первушин.


Как сообщало накануне, 7 октября, РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК России по Кемеровской области, инцидент произошел на водоёме, который находится в четырех километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе. По предварительной информации, три жителя Новосибирска приехали к заброшенному карьеру, чтобы понырять, но один из них почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность. Двое других не вынырнули. 


Как уточнил Максим Первушин, вместе с Владимиром Забелиным и Игорем Моргуновым в тот день в карьер погружался новосибирец Константин Гуляев.


«Детали этого трагического погружения досконально неизвестны, но, по словам очевидца Константина Гуляева, они пошли на погружение в новом для себя карьере, этот карьер мы называем марганцевым. <…> Это 180 километров от Новосибирска. <…> Приехали в субботу во второй половине дня и начали погружение где-то на 15–20 метров и глубже. <…> Двое шли впереди — это Игорь Моргунов и Владимир Забелин, а Константин Гуляев шёл за ними замыкающим», — описал ситуацию Максим Первушин.


По его словам, во время погружения у Константина Гуляева стал заканчиваться воздух, и дайвер решил вынырнуть. «Всплыл, стал ожидать ребят, но они не всплыли, и вот тогда начали уже поднимать службы: МЧС, полицию и так далее», — пояснил руководитель дайвинг-центра «Нерпа».


По данным СУ СКР по Кемеровской области, после того как аквалангисты не вынырнули, искать их пытались и другие дайверы, оказавшиеся поблизости. 


Максим Первушин уточнил, что дайверу из Новосибирска удалось найти одного из погибших на 30-метровой глубине и привязать к телу буй. Но поднять тело сразу у аквалангиста не получилось, так как заканчивался воздух. Через некоторое время на место приехали представители экстренных служб. Они привлекли к поисковым работам дайверов из Новосибирска.


Как пояснили в Следственном комитете, у водолазов МЧС есть допуск к погружению только на 20 метров, но тела опустились глубже.


«Нам позвонили, сказали, что МЧС не может на такую большую глубину опуститься: нет ни специалистов, ни технических средств. Просили помочь. Мы бросили всё, поехали со своим оборудованием. Там уже человек 50 [сотрудников] МЧС было, Следственный комитет, милиция», — рассказал корреспонденту НГС один из участников поисков Алексей Евсеенко.


В воскресенье, 7 октября, дайверы помогли спасателям поднять из карьера погибшего Владимира Забелина. «Второе тело — Игоря Моргунова — пока не нашли», — сообщил Максим Первушин.


В следственном управлении СК России по Кемеровской области передали, что участникам поисков удалось обнаружить тела обоих аквалангистов, но сразу подняли только одного — 65-летнего. Тело второго опустилось на глубину 40 метров — его до сих пор не вытащили. Работу дайверов осложнила мутная вода и нулевая видимость. 


Как уточнил Алексей Евсеенко, под водой участники поисков ориентируются на ощупь: на глубину больше 20 метров свет не проникает. Температура воды в карьере сейчас достигает +2…+4 градуса.


Корреспонденту НГС удалось дозвониться до очевидца трагедии — дайвера Константина Гуляева, но он разговаривать отказался.


Инцидент произошёл на затопленном карьере в Ленинск-Кузнецком районе
Инцидент произошёл на затопленном карьере в Ленинск-Кузнецком районе


Месяц назад новосибирские водолазы достали из Оби тело утонувшего мужчины. Он погиб 8 сентября, но найти его удалось только спустя три дня.

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