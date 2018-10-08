Десятка лучших: новосибирцы выбирают самого достойного участкового

Голосование закончится 16 октября

В Новосибирской области началось онлайн-голосование за лучшего участкового — новосибирцы могут проголосовать за одного из десяти кандидатов.


«<…> победитель, выбранный онлайн-голосованием из 10 претендентов, будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса на официальном интернет-сайте МВД России», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Чтобы проголосовать за конкурсанта, необходимо зайти в раздел «Народный участковый — 2018» на сайте полиции и авторизоваться на сайте через социальные сети.


«Идёт голосование, идёт своим ходом. У нас нет никакой информации по тенденции голосующих. Голосует всё население, граждане Новосибирской области. В итоге будет победитель», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД. 


В конкурсе участвуют 10 кандидатов из разных районов Новосибирска и области, НГС публикует фотографии всех претендентов.


Участники онлайн-голосования представляют Советский, Центральный, Калининский, Заельцовский и Ленинский районы города
Участники онлайн-голосования представляют Советский, Центральный, Калининский, Заельцовский и Ленинский районы города


Также во второй тур прошли представители Бердска, Кольцово, и Чанов
Также во второй тур прошли представители Бердска, Кольцово, и Чанов


В прошлом году победителем конкурса стала 32-летняя Екатерина Пономарёва из Калининского района областного центра. 

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