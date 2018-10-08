На месте старейшего ресторана левобережья открылся суши-бар

Ресторан «Тихая площадь» с 20-летней историей закрылся

Новые арендаторы не стали переделывать фасад, доставшийся им от «Тихой площади»
Новые арендаторы не стали переделывать фасад, доставшийся им от «Тихой площади»


Ресторан «Тихая площадь» на улице Титова, 10 в Ленинском районе Новосибирска закрылся после 20 лет работы. На его месте уже появилось новое заведение.


Этот ресторан был открыт в 1998 году и был самым старым действующим заведением такого формата в левобережной части города, не считая закусочной «Пышечная» на Станиславского, которая работает уже больше 50 лет.


Заведение в этом году справило 20-летие, НГС.АФИША писала о нем, в частности в обзоре, посвященном ресторанам-юбилярам. Заведение практически не изменилось за всё время работы.


На месте «Тихой площади» уже начало работать заведение службы доставки роллов «Империя Суши» — это вторая точка сети, первая уже работает в пристройке к гостинице «Маринс Парк Отель» (бывшая гостиница «Новосибирск»).


За последнее время это не единственное превращение заслуженного ресторана в заведение более современного формата. Так, в конце сентября на месте ресторана китайской кухни «Мао» на «Золотой Ниве» открылся «Бамбукбар» с паназиатской кухней. 

Прочтений: 4799

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено