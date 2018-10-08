На месте старейшего ресторана левобережья открылся суши-бар
Ресторан «Тихая площадь» с 20-летней историей закрылся
Ресторан «Тихая площадь» на улице Титова, 10 в Ленинском районе Новосибирска закрылся после 20 лет работы. На его месте уже появилось новое заведение.
Этот ресторан был открыт в 1998 году и был самым старым действующим заведением такого формата в левобережной части города, не считая закусочной «Пышечная» на Станиславского, которая работает уже больше 50 лет.
Заведение в этом году справило 20-летие, НГС.АФИША писала о нем, в частности в обзоре, посвященном ресторанам-юбилярам. Заведение практически не изменилось за всё время работы.
На месте «Тихой площади» уже начало работать заведение службы доставки роллов «Империя Суши» — это вторая точка сети, первая уже работает в пристройке к гостинице «Маринс Парк Отель» (бывшая гостиница «Новосибирск»).
За последнее время это не единственное превращение заслуженного ресторана в заведение более современного формата. Так, в конце сентября на месте ресторана китайской кухни «Мао» на «Золотой Ниве» открылся «Бамбукбар» с паназиатской кухней.
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Стас Соколов
Фото автора