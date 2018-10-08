Новосибирский баскетболист принёс победу сборной России в молодёжном Кубке мира
На последних минутах матча российские спортсмены обыграли латвийцев
Новосибирский спортсмен 22-летний Кирилл Писклов завоевал золотую медаль на Кубке мира ФИБА по баскетболу 3х3 для игроков не старше 23 лет, который прошёл в китайском городе Сиань.
Спортсмена вызвали в национальную сборную в июле этого года.
В финале команда россиян в составе Кирилла Писклова, Александра Антониковского, Александра Зуева и Станислава Шарова встретилась с соперниками из Латвии.
«На последней минуте россияне вели всего "+1", когда Писклов точным дальним броском принес чемпионский титул — 21:18. Золото завоевала и женская сборная России, в финале взяв верх над командой Японии», — говорится на сайте баскетбольного клуба «Новосибирск».
Как пояснили в клубе, Кирилл Писклов вернется в Новосибирск завтра, 9 октября.
«Сезон баскетбольный стартует сегодня. Он первую домашнюю игру пропустит, на следующую приедет», — рассказала корреспонденту НГС пресс-аташе БК «Новосибирск» Кристина Лата.
В конце сентября волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев также помог национальной сборной выиграть чемпионат мира против финнов — он стал одним из самых результативных игроков матча.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено баскетбольным клубом «Новосибирск»