На месте строительства нового ЛДС вырубят полторы тысячи деревьев
Их могут начать рубить уже в этом году
Министерство строительства Новосибирской области заказало вырубку деревьев на месте будущей ледовой арены на левом берегу Оби.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, здесь снесут 1412 деревьев и 127 кустарников. При этом только 19 деревьев и три кустарника аварийные, указано в документации.
Снос деревьев оценён в 7 миллионов 140 тысяч рублей.
В список попали тополя, берёзы, осины, ивы, яблони. сосны, клёны, лиственницы, черёмухи. Возле каждого дерева указана сумма восстановительной стоимости — она колеблется в промежутке от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч рублей.
«Снос, обрезка и пересадка зелёных насаждений производится на основании разрешения и в соответствии со схемой размещения (топоосновой, ситуационной схемой) зелёных насаждений, которая обязательна и является неотъемлемой частью настоящего акта) », — говорится в акте оценки зелёных насаждений в документах. Все насаждения оценены на сумму более 1,5 миллионов рублей.
Победителя аукциона назовут 26 октября. «Начало выполнения работ по контракту — не позднее 2 (двух) дней с момента заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ, — в течение 20 дней с момента заключения контракта», — отмечается в документах.
НГС отправил запрос в минстрой Новосибирской области, чтобы выяснить, где и когда будут восстановлены снесённые деревья и сроки начала работ на месте будущего ЛДС.
В конце августа 2018 года власти Новосибирской области и Министерство спорта РФ договорились о строительстве спортивных объектов — в том числе о строительстве нового ЛДС.
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Елена Громкова
Эскизы предоставлены проектным институтом «Арена»