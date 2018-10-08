На месте строительства нового ЛДС вырубят полторы тысячи деревьев

Их могут начать рубить уже в этом году

Эскиз новой арены делали московские проектировщики
Эскиз новой арены делали московские проектировщики


Министерство строительства Новосибирской области заказало вырубку деревьев на месте будущей ледовой арены на левом берегу Оби.


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, здесь снесут 1412 деревьев и 127 кустарников. При этом только 19 деревьев и три кустарника аварийные, указано в документации. 


Снос деревьев оценён в 7 миллионов 140 тысяч рублей.


В список попали тополя, берёзы, осины, ивы, яблони. сосны, клёны, лиственницы, черёмухи. Возле каждого дерева указана сумма восстановительной стоимости — она колеблется в промежутке от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч рублей. 


«Снос, обрезка и пересадка зелёных насаждений производится на основании разрешения и в соответствии со схемой размещения (топоосновой, ситуационной схемой) зелёных насаждений, которая обязательна и является неотъемлемой частью настоящего акта) », — говорится в акте оценки зелёных насаждений в документах. Все насаждения оценены на сумму более 1,5 миллионов рублей.


Победителя аукциона назовут 26 октября. «Начало выполнения работ по контракту — не позднее 2 (двух) дней с момента заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ, — в течение 20 дней с момента заключения контракта», — отмечается в документах.


НГС отправил запрос в минстрой Новосибирской области, чтобы выяснить, где и когда будут восстановлены снесённые деревья и сроки начала работ на месте будущего ЛДС.


В конце августа 2018 года власти Новосибирской области и Министерство спорта РФ договорились о строительстве спортивных объектов — в том числе о строительстве нового ЛДС.

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