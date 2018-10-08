Шесть ресторанов на Советской приостановили работу из-за пожара

Пожар помешал почти всем заведениям общепита в здании в самом центре города

На дверях заведений появились одинаковые объявления о временном приостановлении работы
На дверях заведений появились одинаковые объявления о временном приостановлении работы


Все заведения общественного питания, расположенные в угловом здании на Ленина, 6 (второй адрес — Советская, 18), утром 8 октября не смогли возобновить работу из-за последствий вчерашнего пожара.


У части ресторанов открыты двери, чтобы выветрился запах гари
У части ресторанов открыты двери, чтобы выветрился запах гари


Как убедился корреспондент НГС, на двух заведениях («Баранжар» и «Из другого теста») сейчас висят объявления о том, что они закрыты «по техническими причинам». Аналогичная информация есть и в официальных аккаунтах бара Guevara и ресторана Morricone. В Guevara предупреждают, что бар не будет работать до 9 октября включительно. Бар «Шашлыкофф», который должен был начать работу в 10:00, также не работал, но никаких объявлений на входе корреспондент НГС не нашёл.


Источник возгорания был вне здания, однако для надежности пожарные залили водой перекрытия и отключили электричество
Источник возгорания был вне здания, однако для надежности пожарные залили водой перекрытия и отключили электричество


В Guevara и Morricone, которые пострадали от пожара сильнее всего, на дверях объявлений также нет, но сами двери открыты — там ощутимо пахнет гарью. В сети ResPublica, заведение которой находится в подвале, корреспонденту НГС сообщили, что хотя в самом баре возгорания не было, но «всё залито водой до сих пор». 


Единственным заведением по этому адресу, которое сегодня восстановило работу, стал бар Fry, расположенный в отдельно стоящем павильоне во дворе. 


Так двор здания выглядел утром 8 октября
Так двор здания выглядел утром 8 октября


Административное здание на углу Советской и Ленина вспыхнуло днём в воскресенье, 7 октября. Здание построено в 1920-х годах архитектором Андреем Крячковым, имеет статус памятника регионального значения.

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