Шесть ресторанов на Советской приостановили работу из-за пожара

Пожар помешал почти всем заведениям общепита в здании в самом центре города

На дверях заведений появились одинаковые объявления о временном приостановлении работы





Все заведения общественного питания, расположенные в угловом здании на Ленина, 6 (второй адрес — Советская, 18), утром 8 октября не смогли возобновить работу из-за последствий вчерашнего пожара.







У части ресторанов открыты двери, чтобы выветрился запах гари





Как убедился корреспондент НГС, на двух заведениях («Баранжар» и «Из другого теста») сейчас висят объявления о том, что они закрыты «по техническими причинам». Аналогичная информация есть и в официальных аккаунтах бара Guevara и ресторана Morricone. В Guevara предупреждают, что бар не будет работать до 9 октября включительно. Бар «Шашлыкофф», который должен был начать работу в 10:00, также не работал, но никаких объявлений на входе корреспондент НГС не нашёл.







Источник возгорания был вне здания, однако для надежности пожарные залили водой перекрытия и отключили электричество





В Guevara и Morricone, которые пострадали от пожара сильнее всего, на дверях объявлений также нет, но сами двери открыты — там ощутимо пахнет гарью. В сети ResPublica, заведение которой находится в подвале, корреспонденту НГС сообщили, что хотя в самом баре возгорания не было, но «всё залито водой до сих пор».





Единственным заведением по этому адресу, которое сегодня восстановило работу, стал бар Fry, расположенный в отдельно стоящем павильоне во дворе.





Так двор здания выглядел утром 8 октября





Административное здание на углу Советской и Ленина вспыхнуло днём в воскресенье, 7 октября. Здание построено в 1920-х годах архитектором Андреем Крячковым, имеет статус памятника регионального значения.