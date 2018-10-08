Два десятка домов и поликлиника в центре остались без отопления из-за аварии

По словам мэра Анатолия Локтя, весь жилой сектор уже подключен к отоплению

Отопление в домах новосибирцев должно появиться в 20:00

Почти два десятка домов в Центральном районе Новосибирска остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии — об этом сегодня сообщил Анатолий Локоть.







«Сегодня на утро в городе 19 домов отключены от горячей воды и теплоснабжения. До 22:00 "СИБЭКО" ведёт ремонтные работы. В целом по Новосибирску тепло подано 100%. Весь жилой сектор», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельного оперативного совещания с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.





По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит «СИБЭКО», сейчас отключены несколько зданий на улице Серебренниковской.







«В пятницу была обнаружена утечка на магистральной сети на улице Серебренниковской. Запланировали ремонтные работы на 8 октября. В период с 6:00 до 22:00 сегодня будут проводиться ремонтные работы по устранению дефекта. В связи с этим произвели отключения горячей воды и отопления. Потребителей предупредили в пятницу, 5 октября. Отключены 17 жилых домов, одна поликлиника, школа искусств и несколько общественных зданий. До сегодняшнего дня все указанные объекты получали горячую воду и отопление», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





Официально отопительный сезон в Новосибирске начался 19 сентября. НГС составил подробную инструкцию от теплоэнергетиков, специалистов Госжилинспекции и УК о том, куда обращаться, если отопления ещё нет.

