Два десятка домов и поликлиника в центре остались без отопления из-за аварии
По словам мэра Анатолия Локтя, весь жилой сектор уже подключен к отоплению
Почти два десятка домов в Центральном районе Новосибирска остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии — об этом сегодня сообщил Анатолий Локоть.
«Сегодня на утро в городе 19 домов отключены от горячей воды и теплоснабжения. До 22:00 "СИБЭКО" ведёт ремонтные работы. В целом по Новосибирску тепло подано 100%. Весь жилой сектор», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельного оперативного совещания с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит «СИБЭКО», сейчас отключены несколько зданий на улице Серебренниковской.
«В пятницу была обнаружена утечка на магистральной сети на улице Серебренниковской. Запланировали ремонтные работы на 8 октября. В период с 6:00 до 22:00 сегодня будут проводиться ремонтные работы по устранению дефекта. В связи с этим произвели отключения горячей воды и отопления. Потребителей предупредили в пятницу, 5 октября. Отключены 17 жилых домов, одна поликлиника, школа искусств и несколько общественных зданий. До сегодняшнего дня все указанные объекты получали горячую воду и отопление», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.
Официально отопительный сезон в Новосибирске начался 19 сентября. НГС составил подробную инструкцию от теплоэнергетиков, специалистов Госжилинспекции и УК о том, куда обращаться, если отопления ещё нет.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко, Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой