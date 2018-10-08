Новосибирец взял золото на юношеских Олимпийских играх в Аргентине

Даниил Марков стал чемпионом в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем

Новосибирский пловец Даниил Марков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщает Олимпийский комитет России. Вечером 7 октября сборная России взяла золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем — 18-летний Даниил Марков участвовал в полуфинальном заплыве.





«Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова и Елизавета Клеванович преодолели дистанцию за 3 минуты 28,50 секунды. Второе и третье места заняли соответственно Бразилия (3.30,13) и Китай (3.30,45). Награды высшей пробы также получили Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Даниил Марков и Владислав Герасименко, принимавшие участие в полуфинальном заплыве», — говорится в сообщении Олимпийского комитета России.







В полуфинале эстафеты сборная России была на третьем месте, уступая командам Испании и Мексики.



В III летних юношеских Олимпийских играх также участвует новосибирский футболист — 18-летний.игрок ПМФК «Сибиряк» Данил Самусенко.