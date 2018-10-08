Водитель «Ниссана» погиб в жёсткой аварии с «Хондой» под Новосибирском

Ещё двух женщин увезли в больницу с переломами

В ДТП погиб водитель «Ниссана»

В ночь на понедельник, 8 октября, водитель Nissan Liberty погиб в столкновении со встречной машиной в Новосибирском районе.







ДТП случилось в 22:45 между Краснообском и микрорайоном ОбьГЭС.







«Водитель 1973 года рождения двигался на автомобиле Honda Accord: следовал по Советскому шоссе со стороны Советского района в сторону Краснообска и на 6-м километре автодороги Н2139 совершил столкновение с Nissan Liberty, <…> который следовал во встречном направлении», — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.







По его данным, 52-летний водитель «Ниссана» погиб на месте. Также в ДТП пострадали две его пассажирки. 34-летнюю женщину увезли в больницу с переломом теменной кости и сотрясением мозга, а 44-летнюю женщину — с переломом плечевого сустава и ноги.







«В "Хонде Аккорд" никто не пострадал», — добавил Константин Шкабарня.







Предыдущей ночью на трассе Р-254 под Новосибирском случилось смертельное ДТП с участием «Лады» и BMW: в лобовом столкновении погиб один из водителей.

