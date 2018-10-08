Новосибирская группа сняла клип со стрельбой в дендропарке

Видеоролик на песню «Нет любви» успели посмотреть больше 20 тысяч человек

На съёмки клипа ушло восемь часов, а на монтаж — две недели
На съёмки клипа ушло восемь часов, а на монтаж — две недели

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила клип на песню из своего нового альбома «Репост Модерн».


Клип на песню «Нет любви» появился на видеохостинге YouTube вечером 7 октября и на момент публикации новости набрал больше 21 тысячи просмотров.


«Клип снимали в новосибирском дендропарке. На съёмки ушло 8 часов, ещё две недели потратили на монтаж. [Клип] очень детальный. Я не люблю объяснять то, что вношу в свои работы. В первую очередь это видео должно охватывать определённые эмоции от увиденного, сюжет здесь есть, но я делал ставку на эмоции», — коротко рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» участник дуэта «Буерак» Артём Черепанов накануне выхода клипа.



Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.

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