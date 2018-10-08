Сложное утро на дорогах: водители встали в медленную пробку на Большевистской

Ситуацию затруднили три аварии

Уровень пробок в городе в это утро достиг 6 баллов
Уровень пробок в городе в это утро достиг 6 баллов

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирске на пути к центру города по Большевистской собралась сложная пробка.


Глухой затор начинается от остановки «Инструментальный завод» и тянется к «Речному вокзалу». К 8:55 движение на этом участке осложняли три ДТП, а скорость машин в потоке не превышала 10 километров в час.


По данным Яндекс.Карт, также в это утро наиболее загруженными на правом берегу выглядят Богдана Хмельницкого, Объединения и Октябрьская магистраль, а на левом берегу — улицы Немировича-Данченко, Станиславского, Ватутина и Советское шоссе. В целом уровень пробок в Новосибирске сегодня с утра достигал 6 баллов.


Ситуацию на Большевистской осложнили три ДТП
Ситуацию на Большевистской осложнили три ДТП


В минувшую субботу, 6 октября, серьёзная пробка образовалась на улице Залесского из-за ДТП с участием «Лады» и скорой помощи. Столкнувшиеся автомобили перекрыли несколько полос на дороге.

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