Сложное утро на дорогах: водители встали в медленную пробку на Большевистской
Ситуацию затруднили три аварии
Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирске на пути к центру города по Большевистской собралась сложная пробка.
Глухой затор начинается от остановки «Инструментальный завод» и тянется к «Речному вокзалу». К 8:55 движение на этом участке осложняли три ДТП, а скорость машин в потоке не превышала 10 километров в час.
По данным Яндекс.Карт, также в это утро наиболее загруженными на правом берегу выглядят Богдана Хмельницкого, Объединения и Октябрьская магистраль, а на левом берегу — улицы Немировича-Данченко, Станиславского, Ватутина и Советское шоссе. В целом уровень пробок в Новосибирске сегодня с утра достигал 6 баллов.
В минувшую субботу, 6 октября, серьёзная пробка образовалась на улице Залесского из-за ДТП с участием «Лады» и скорой помощи. Столкнувшиеся автомобили перекрыли несколько полос на дороге.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), yandex.ru/maps (2)