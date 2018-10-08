«Тойоту Платц» смяло в аварии с припаркованной фурой на Титова

Водителя легковой машины после ДТП увезли в больницу

Toyota Platz заехала под прицеп припаркованной фуры, а потом столкнулась с другой легковой машиной
Toyota Platz заехала под прицеп припаркованной фуры, а потом столкнулась с другой легковой машиной

Вечером 7 октября в Ленинском районе Новосибирска водитель «Тойоты Платц» попал в аварию со стоящей фурой и легковым авто.


ДТП случилось возле дома № 19 на улице Титова, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


По их информации, две «Тойоты» ехали со стороны площади Маркса в направлении Станиславского: Toyota Platz — в правому ряду, Toyota Vitz — во втором ряду. В это время в правом ряду стоял припаркованный DAF с полуприцепом.


«Как говорит женщина из "Тойоты Витц", она увидела, что "Платц" хочет перестраиваться. Стала его пропускать, а водитель "Платца" не рассчитал свой манёвр и залетел под прицеп фуры», — описали аварию в «Автоспасе».


После этого, по их данным, «Тойоту Платц» развернуло и выбросило во второй ряд, где в неё влетел «Витц».

«Водителя "Плаца" вырезали из автомобиля и увезли в больницу», — добавили аваркомы.


Водителю «Тойоты Платц» понадобилась помощь врачей
Водителю «Тойоты Платц» понадобилась помощь врачей


Предыдущей ночью на трассе Р-254 под Новосибирском произошло жёсткое ДТП с участием «Лады» и BMW: в лобовом столкновении погиб один из водителей.

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