«Тойоту Платц» смяло в аварии с припаркованной фурой на Титова
Водителя легковой машины после ДТП увезли в больницу
Вечером 7 октября в Ленинском районе Новосибирска водитель «Тойоты Платц» попал в аварию со стоящей фурой и легковым авто.
ДТП случилось возле дома
По их информации, две «Тойоты» ехали со стороны площади Маркса в направлении Станиславского: Toyota Platz — в правому ряду, Toyota Vitz — во втором ряду. В это время в правом ряду стоял припаркованный DAF с полуприцепом.
«Как говорит женщина из "Тойоты Витц", она увидела, что "Платц" хочет перестраиваться. Стала его пропускать, а водитель "Платца" не рассчитал свой манёвр и залетел под прицеп фуры», — описали аварию в «Автоспасе».
После этого, по их данным, «Тойоту Платц» развернуло и выбросило во второй ряд, где в неё влетел «Витц».
«Водителя "Плаца" вырезали из автомобиля и увезли в больницу», — добавили аваркомы.
Предыдущей ночью на трассе Р-254 под Новосибирском произошло жёсткое ДТП с участием «Лады» и BMW: в лобовом столкновении погиб один из водителей.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus