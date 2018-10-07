Вторая победа в сезоне: хет-трик игрока «Сибири» и ещё три шайбы в воротах рижского «Динамо»

Три шайбы гости отыграли только в последнем периоде

Сегодня, 7 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла рижское «Динамо» со счётом 6:3.







Очередная игра «Сибири» почти сразу началась с удаления Павла Воробья за бросок клюшки. Но уже первый гол в ворота гостей на 10 минуте загнал нападающий Владимир Пешехонов.





Во втором периоде счёт новосибирцев удвоил Данил Романцев — при поддержке Алексея Яковлева и Владимира Пешехонова, Романцев загнал шайбу в ворота рижского «Динамо» на 32 минуте матча. А через 20 секунд сделал дубль.





Ещё через минуту, на 33:35 матча, лучший новичок сентября Никита Михайлов, снова изменил счёт «Сибири» — 4:0.





В конце второго периода «Сибирь» довела разрыв в счёте до разгромного, гол в раздевалку «Динамо» на 40 минуте забил Егор Дугин.





А в последнем игровом отрезке более успешнуми выглядели гости - они смогли отыграть три шайбы на 44, 47 и 49 минутах. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить исход поединка.





А на 59 минуте Данил Романцев оформил хет-трик, доведя счёт до 6:3, он отправил шабу в пустые ворота. Вратарём «Сибири» в матче был Алексей Красиков.









Для новосибирцев - это вторая победа в сезоне, до этого команда обыгрывала только подмосковный «Витязь».





По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 9 октября, с «Слованом» из Братислава. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Команда забила 21 шайб за 15 игр, но пропустила 52.

