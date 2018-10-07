Вышли в поле: новосибирцы завалили соцсети фотографиями последнего тёплого дня осени
Новосибирцы захотели насладиться последними тёплыми днями перед тем, как в город придут холода
В Новосибирской области стоят последние тёплые дни, с понедельника ночью температура упадёт до нуля и ниже. Фото и видео отдыхающих новосибирцев на полях и среди жёлтых листьев заполнили соцсети.
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В основном новосибирцы предпочитают делать фотографии на фоне характерных атрибутов осени — желтеющих колосьев и опавших листьев.
Пользователи призывают не пропустить последний тёплый день и сменить обстановку.
Некоторые из них сетуют, что скоро наступит новая рабочая неделя, а с ней придут холода.
Не все новосибирцы выбрались за город в одиночку — кто-то даже прихватил своих домашних питомцев. На фото Екатерина Силина и кот Манфред.
В конце сентября НГС публиковал подборку фотографий поделок, которые сделали в детских садах и школах Новосибирска. Дети и их родители мастерили космические и обычные корабли, животных и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев.
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Дмитрий Здорников
Фото из соцсети instagram (1–6)