Вышли в поле: новосибирцы завалили соцсети фотографиями последнего тёплого дня осени

Новосибирцы захотели насладиться последними тёплыми днями перед тем, как в город придут холода

Публикация от Ксения Омельченко (@kseni_ameli) 7 Окт 2018 в 12:39 PDT

В Новосибирской области стоят последние тёплые дни, с понедельника ночью температура упадёт до нуля и ниже. Фото и видео отдыхающих новосибирцев на полях и среди жёлтых листьев заполнили соцсети.





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В основном новосибирцы предпочитают делать фотографии на фоне характерных атрибутов осени — желтеющих колосьев и опавших листьев.









Пользователи призывают не пропустить последний тёплый день и сменить обстановку.









Некоторые из них сетуют, что скоро наступит новая рабочая неделя, а с ней придут холода.









Не все новосибирцы выбрались за город в одиночку — кто-то даже прихватил своих домашних питомцев. На фото Екатерина Силина и кот Манфред.









В конце сентября НГС публиковал подборку фотографий поделок, которые сделали в детских садах и школах Новосибирска. Дети и их родители мастерили космические и обычные корабли, животных и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев.