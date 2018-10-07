Мощи привезли: новосибирцы встали в 300-метровую очередь перед собором

Очередь тянется от входа в храм и до памятника Владимиру Крестителю





В Ленинском районе Новосибирска выстроилась огромная очередь к мощам святого Луки — их привезли в храм накануне.







Как сообщила корреспонденту НГС читатель Юлия Оревкова, перед Троице-Владимирским собором стоит большая очередь. «Примерно пятьсот человек стоят от входа в храм и до выхода из парка. Очередь медленно, но двигается», — уточнила читатель.





Вчера вечером в храм привезли мощи святого Луки Крымского. Как сообщается на сайте собора, мощи привезли в Новосибирск 4 октября из Владивостока. Сегодня вечером их планируют доставить в аэропорт Толмачёво, откуда перевезут в Омск.





Совсем недавно в Троицком сквере, неподалёку от Троице-Владимирского собора, открыли памятник Владимиру Крестителю. В открытии приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор региона Андрей Травников и митрополит Тихон.





Последний раз новосибирцы выстраивались в большую очередь за дешёвой пиццей — тогда собралось примерно 300 желающих.