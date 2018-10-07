Мощи привезли: новосибирцы встали в 300-метровую очередь перед собором
Очередь тянется от входа в храм и до памятника Владимиру Крестителю
В Ленинском районе Новосибирска выстроилась огромная очередь к мощам святого Луки — их привезли в храм накануне.
Как сообщила корреспонденту НГС читатель Юлия Оревкова, перед Троице-Владимирским собором стоит большая очередь. «Примерно пятьсот человек стоят от входа в храм и до выхода из парка. Очередь медленно, но двигается», — уточнила читатель.
Вчера вечером в храм привезли мощи святого Луки Крымского. Как сообщается на сайте собора, мощи привезли в Новосибирск 4 октября из Владивостока. Сегодня вечером их планируют доставить в аэропорт Толмачёво, откуда перевезут в Омск.
Совсем недавно в Троицком сквере, неподалёку от Троице-Владимирского собора, открыли памятник Владимиру Крестителю. В открытии приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор региона Андрей Травников и митрополит Тихон.
Последний раз новосибирцы выстраивались в большую очередь за дешёвой пиццей — тогда собралось примерно 300 желающих.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/t_v_sobor