Новосибирцы и барнаульцы переплыли холодную Обь под Бугринским мостом

Пловцы преодолели всю дистанцию с флагом России в руках

Шестеро спортсменов-моржей из Новосибирска и Барнаула переплыли Обь при температуре воды в 10 градусов — свой заплыв они посвятили дню рождения президента Владимира Путина.







Спортсмены начали свой заплыв на левом берегу, выше Бугринского моста. Как рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов заплыва, Любовь Зозуленко, заплыв проводится пятый год подряд.





«Это место выбрал для своего самого первого заплыва один из аквайс-спортсменов (моржей. — Прим. ред.) Виталий Панасюк. В том году мост только открывали, и он решил приурочить свой заплыв как ко дню рождения Владимира Владимировича, так и к открытию Бугринского моста», — пояснила выбор места Любовь Зозуленко.





Она также отметила, что температура воды составила около 10 градусов, а пловцов сопровождала лодка с группой поддержки. «Дистанция очень большая, заплыв тяжёлый. Ширина Оби в этом месте 700 метров, но спортсмены проплыли большее расстояние, так как их сносило течением. Виталий Панасюк выбрал самую большую дистанцию — он поплыл 4 километра», — уточнила Зозуленко.









По словам организатора, ожидалось, что участие в заплыве примут спортсмены из Томска, но по какой-то причине они не приехали.





В начале сентября спортсменка Маргарита Карпачева заняла первое место на фестивале спорта «Гольфстрим-2018» — она переплыла Кольский залив в ледяной воде.