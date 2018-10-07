В центре Новосибирска загорелся бизнес-центр (обновлено)

На месте стоят три пожарных расчёта и автомобиль скорой

Пожар начался с нижних этажей
Пожар начался с нижних этажей

Сегодня утром загорелось здание бизнес-центра «Золотой колос» в Центральном районе Новосибирска — на месте работают пожарные.


Как сообщила корреспондент НГС с места пожара, у здания на улице Советская, 18 стоят три пожарных расчёта и автомобиль реанимации, горит крыша здания, люди эвакуировались. «Часть улицы перекрыли. Никто не успел ничего из здания вынести», — рассказала корреспондент НГС.


Как сообщают очевидцы, сперва загорелась та часть здания, где расположены чайхана «Баранжар» и кулинарная лавка «Из другого теста». «Там было прямо пламя, а потом оно поднялось на другие этажи», — уточнил корреспондент НГС.


Очевидцы сообщают, что пожар начался с нижних этажей
Очевидцы сообщают, что пожар начался с нижних этажей


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило в 11:18. «На ликвидацию возгорания выехали три пожарных расчёта. По прибытии было установлено, что в административном здании происходит горение в электрощитовой. Площадь горения составила 15 кв. м. В настоящее время горение ликвидировано, проводится проверка на наличие скрытого горения, так как у здания деревянные перекрытия», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.



Вчера днём на улице Стартовой, 1 в Ленинском районе Новосибирска загорелся 18-этажный многоквартирный дом. Прибывшие на место пожарные вывели из задымлённого здания 14 человек.

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