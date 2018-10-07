Угрожал ножом: дерзкого грабителя цветочных магазинов поймали в Новосибирске

Его подозревают в краже почти 100 тысяч рублей

Сперва он грабил цветочные магазины, а после перешёл на офис выдачи микрокредитов

В Новосибирске задержали грабителя цветочных магазинов и офисов микрокредитных организаций — он запирал работников в холодильнике и угрожал им ножом.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД, его задержали на следующее утро после совершения последнего преступления.





«Изъяв и изучив записи с камер наблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что во всех эпизодах действовал один и тот же гражданин. Вскоре подозреваемого в совершении грабежей и разбоя по приметам задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене. Им оказался 40-летний житель Томской области, ранее судимый за грабеж», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Первая кража произошла вечером 4 октября в цветочном магазине на Красном проспекте. В магазин зашёл мужчина, закрыл продавца в холодильном помещении и похитил из кассы 6 тысяч рублей. Также в пресс-службе ГУ МВД уточнили, что аналогичное преступление мужчина совершил утром 5 октября на Вокзальной магистрали.









«Добычей грабителя стали 7400 рублей. А уже днем в Калининском районе разбойному нападению подвергся офис выдачи микрокредитов на улице Богдана Хмельницкого. Угрожая сотруднику офиса ножом, злоумышленник завладел 83 тысячами рублей», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.





Скриншот с камеры видеонаблюдения





Мужчина похитил почти 100 тысяч рублей, угрожая ножом и запирая работников в холодильниках





Сейчас сотрудники полиции устанавливают, куда подозреваемый дел похищенные деньги, а также проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.