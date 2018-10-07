Угрожал ножом: дерзкого грабителя цветочных магазинов поймали в Новосибирске

Его подозревают в краже почти 100 тысяч рублей

Сперва он грабил цветочные магазины, а после перешёл на офис выдачи микрокредитов
Сперва он грабил цветочные магазины, а после перешёл на офис выдачи микрокредитов

В Новосибирске задержали грабителя цветочных магазинов и офисов микрокредитных организаций — он запирал работников в холодильнике и угрожал им ножом.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД, его задержали на следующее утро после совершения последнего преступления. 


«Изъяв и изучив записи с камер наблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что во всех эпизодах действовал один и тот же гражданин. Вскоре подозреваемого в совершении грабежей и разбоя по приметам задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене. Им оказался 40-летний житель Томской области, ранее судимый за грабеж», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Первая кража произошла вечером 4 октября в цветочном магазине на Красном проспекте. В магазин зашёл мужчина, закрыл продавца в холодильном помещении и похитил из кассы 6 тысяч рублей. Также в пресс-службе ГУ МВД уточнили, что аналогичное преступление мужчина совершил утром 5 октября на Вокзальной магистрали. 



«Добычей грабителя стали 7400 рублей. А уже днем в Калининском районе разбойному нападению подвергся офис выдачи микрокредитов на улице Богдана Хмельницкого. Угрожая сотруднику офиса ножом, злоумышленник завладел 83 тысячами рублей», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.


Скриншот с камеры видеонаблюдения
Скриншот с камеры видеонаблюдения


Мужчина похитил почти 100 тысяч рублей, угрожая ножом и запирая работников в холодильниках
Мужчина похитил почти 100 тысяч рублей, угрожая ножом и запирая работников в холодильниках


Сейчас сотрудники полиции устанавливают, куда подозреваемый дел похищенные деньги, а также проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Прочтений: 3930

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено