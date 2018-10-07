«Выехал на встречную»: в аварии под Новосибирском погиб человек, трое пострадало

Один из водителей погиб, а два ребёнка и женщина были госпитализированы

В результате столкновения погиб водитель, пострадали две девочки 12 и 17 лет

Сегодня ночью на трассе Р-254 под Новосибирском произошло ДТП — в результате лобового столкновения двух автомобилей скончался водитель, трое пассажиров пострадало.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД, сегодня ночью в 3:30 на 1437-м км трассы Р-254 два автомобиля попали в аварию.





«По предварительной информации, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП 39-летний водитель «Лады» скончался на месте, а его пассажиры — 35-летняя женщина и две девочки в возрасте 12 и 17 лет — были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки получил травму ноги», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.





Также в пресс-службе подчеркнули, что будет возбуждено уголовное дело. «Обстоятельства будут уточняться: что стало причиной столкновения, мог ли водитель избежать его. Но уголовное дело будет возбуждаться, поскольку имеет место факт нарушения правил дорожного движения, повлекший смерть человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.





В пятницу ночью в центре Новосибирска разбились два автомобиля — Toyota Chaser и Toyota Fielder, два человека погибли, один в больнице.