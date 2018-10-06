Театры Новосибирска признали лучшими в России

Авторы списка отметили, что новосибирские театры известны не только в России, но и в Европе

Оперный является еще и самым большим театром в Евразии

Три Новосибирских театра вошли в список девятнадцати лучших театров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Рейтинг составил Яндекс для своего нового проекта «Я в театре».







В список вошли «Красный факел», «Старый дом» и НОВАТ. Авторы отметили, что Новосибирский оперный — самый большой театр в Евразии.







Среди прочих характеристик, специалисты Яндекса упомянули о вместительности каждого театра и об их отдаленности от Москвы.







В Новосибирских театрах уже начался новый сезон новый сезон — в начале сентября в "Красном факеле" показали новый спектакль Тимофея Кулябина.