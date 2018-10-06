Студент выпал с 9-го этажа общежития в Октябрьском районе

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет

СК назначил уголовно-процессуальную проверку обстоятельств этого инцидента
СК назначил уголовно-процессуальную проверку обстоятельств этого инцидента

СК начал проверку причин, по которым 19-летний студент выпал из окна общежития в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент случился вечером 5 октября. 


«Он, получается, выпал с 9-го этажа общежития. Наш следственный отдел был на месте <…> Мы проводим уголовно-процессуальную проверку по данному факту», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются родственники молодого новосибирца. 


По предварительной информации следствия, у студента — положительные характеристики. 


СК не назвал адрес общежития и место учёбы студента, однако один из учащихся в вузе сообщил НГС по переписке «ВКонтакте», что инцидент произошёл в общежитии НГАУ на улице Добролюбова.

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