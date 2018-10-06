Студент выпал с 9-го этажа общежития в Октябрьском районе
В обстоятельствах разбирается Следственный комитет
СК начал проверку причин, по которым 19-летний студент выпал из окна общежития в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент случился вечером 5 октября.
«Он, получается, выпал с 9-го этажа общежития. Наш следственный отдел был на месте <…> Мы проводим уголовно-процессуальную проверку по данному факту», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются родственники молодого новосибирца.
По предварительной информации следствия, у студента — положительные характеристики.
СК не назвал адрес общежития и место учёбы студента, однако один из учащихся в вузе сообщил НГС по переписке «ВКонтакте», что инцидент произошёл в общежитии НГАУ на улице Добролюбова.
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Мария Морсина
Фото Максима Слуцкого для РИА Новости