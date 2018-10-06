Видео: молодая автомобилистка случайно заблокировала годовалую дочь в «Мерседесе»

Спасателям удалось освободить девочку за две минуты

Днём 6 октября молодой водительнице Mercedes, закрывшей годовалую дочь в машине на Красном проспекте в Новосибирске, пришлось позвонить за помощью спасателям МАСС. Они разблокировали автомобиль.







Молодая сибирячка припарковала белый Mercedes недалеко от остановки «Муниципальный банк» на Красном проспекте и случайно закрыла машину вместе с дочерью. Владелица машины сама вызвала спасателей МАСС, и они прибыли примерно за 5 минут, сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





«С её слов выяснилось, что у неё в салоне автомобиля оказались забыты ключи, дверь автомобиля она случайно захлопнула, на переднем сиденье в кресле у неё находится годовалая дочка.





Незамедлительно по указанному адресу выехал экипаж спасателей», — рассказали в МАСС.







Они попросили у сибирячки документы, но автомобилистка пояснила, что паспорт и права находятся внутри «Мерседеса».











Спасатели разблокировали правую переднюю дверь автомобиля за 2 минуты. Девочка, по информации спасательной службы, спокойно сидела в детском кресле, в медицинской помощи она не нуждалась.







Летом ещё одна сибирячка заперла трёхлетнюю дочь в машине — она бросила автомобиль на парковке на улице Выборной и отлучилась буквально на несколько минут. НГС узнал, как часто сибиряки оставляют детей в автомобилях и как несколько часов в запертой машине могут убить ребёнка.

