Пожарные вывели 14 человек из задымлённой многоэтажки в Ленинском районе
Среди эвакуированных были дети
Днём 6 октября на улице Стартовой, 1 в Ленинском районе Новосибирска загорелся 18-этажный многоквартирный дом. На месте работают пожарные.
«На Стартовой произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Было эвакуировано 14 человек, из них четверо детей. Никто не пострадал», — рассказали оперативную информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что сильный дым идёт из квартиры на 14 этаже.
Информация дополняется.
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова