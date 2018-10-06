Пожарные вывели 14 человек из задымлённой многоэтажки в Ленинском районе

В пожаре никто не пострадал, по оперативной информации МЧС

Днём 6 октября на улице Стартовой, 1 в Ленинском районе Новосибирска загорелся 18-этажный многоквартирный дом. На месте работают пожарные.







«На Стартовой произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Было эвакуировано 14 человек, из них четверо детей. Никто не пострадал», — рассказали оперативную информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Очевидцы пишут в социальных сетях, что сильный дым идёт из квартиры на 14 этаже.







Информация дополняется.

