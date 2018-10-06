Скончалась известная на весь мир оперная певица Монсеррат Кабалье

Ей было 85 лет

Она скончалась в больнице в Барселоне
Она скончалась в больнице в Барселоне

Скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом написало испанское издание El Espanol со ссылкой на источник в больнице. 


Оперной диве было 85 лет. По данным издания, она умерла сегодня в больнице Сан-Пау в Барселоне. 


Испанская оперная певица известна на весь мир. Она прославилась в первую очередь своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году.



Кабалье пела в дуэтах с Фрэнком Синатрой, Фредди Меркьюри и Николаем Басковым. 


Этим летом она была в гостях на программе «Вечерний Ургант», тогда она была в инвалидном кресле. В сентябре испанская оперная певица попала в больницу из-за проблем с желчным пузырем. Но после этого были новости, что ей стало лучше. 



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