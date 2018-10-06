Фото: у 50-летнего недостроя на площади Маркса появился башенный кран
Гостиницу «Турист» решили закончить через полвека после начала строительства
У недостроенного здания гостиницы на площади Карла Маркса установили башенный кран. Ранее сообщалось, что владельцы объекта решили наконец возобновить на нём строительные работы.
Монтаж башенного крана со стороны кольца на площади Карла Маркса начался ещё вчера. Как убедился корреспондент НГС, сейчас конструкция в целом собрана, монтажникам предстоит только добавить в башню вертикальных секций.
Первые работы на здании «Туриста» начались месяц назад — тогда каркас избавляли от старых и ненужных материалов, заделывали трещины и вывозили с нижних этажей мусор. Строительная техника начала работать здесь в конце сентября.
Здание гостиницы «Турист» начали возводить ещё в 1968 году, но в середине 80-х строительство было заморожено из-за возникших сомнений в надежности грунта. Проблему можно было устранить, однако денег на это уже не нашлось.
Впоследствии новый владелец объекта пристроил к нему торговый центр (сейчас он называется «Фантазия») и несколько раз собирался продолжить строительство, однако состояние здания не менялось.
В октябре прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть даже заявил, что недострой на Маркса нужно снести. После этого через какое-то время у владельцев нашлись возможности продолжить строительство.
По новому проекту «Турист» станет выше на пять этажей, а к существующему зданию пристроят конгресс-холл.
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Стас Соколов
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