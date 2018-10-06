Скорая помощь попала в аварию на дороге у горбольницы

В аварии никто не пострадал

На улице Залесского около зданий новосибирской городской больницы № 1 автомобиль скорой помощи столкнулся с LADA.







Авария произошла сегодня, 6 октября, около 12:00.







Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, это было «столкновение с материальным ущербом, пострадавших нет».







Обстоятельства ДТП ещё выясняются — и виновник аварии пока неизвестен. Очевидцы отмечают в социальных сетях, что столкнувшиеся автомобили перекрыли несколько полос на дороге.







Ранее автомобиль «Лада» и машина скорой помощи столкнулись в Первомайском районе Новосибирска — от удара скорая перевернулась на бок. В машине пациентов не было — врачи только ехали на вызов.

