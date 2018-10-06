Милые пушистые собаки собрались под Новосибирском — выбирают самую быструю

Собаки и их хозяева хотят показать, кто самый быстрый

На лыжной базе под Новосибирском стартовали соревнования «Навстречу снегу – 2018», в которых участвуют хаски, маламуты и лайки — они стараются прибежать к финишу как можно быстрее.







Соревнования по ездовому спорту проходят сегодня до 16:00 на лыжной базе «Метелица» в Бердске — на них съехались более 120 сибиряков с 200 собак.







Как рассказала корреспонденту НГС секретарь федерации ездового спорта Новосибирской области Анна Целовальникова, на соревнования приехали участники из многих городов Сибири: из Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Бийска и Барнаула.





В соревнованиях участвуют собаки со всей Сибири





Среди собак-участников — сибирские хаски, аляскинские маламуты, гренландские собаки, ездовые метисы, риджбеки, якутские лайки и представители других пород.







Так собаки готовятся к будущим гонкам по снегу





«Самое главное — прибежать быстрее к финишу, как в любом другом спорте.





В чём отличие наших соревнований от традиционных видов спорта — у нас командная работа человека и собаки. Это очень важно — именно сплочённая дружная работа.





А тренировки дают очень хороший результат», — объяснила секретарь федерации.







Награждение будет в 16:00





Она добавила, что участвующие собаки — разных возрастов, но не моложе 12 месяцев — такое строгое ограничение действует потому, что животное должно полноценно развиться.







Пока собаки занимаются активными видами спорта, коты показывают свою красоту. Корреспонденты НГС побывали на октябрьской выставке породистых кошек, на которую съехалось более 120 питомцев из разных городов России, и узнали цены на дорогих котов — они стоят сотни тысяч, но перед ними не устоит даже убеждённый собачник.

