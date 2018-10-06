Новосибирцы столпились у цирка в поисках дешёвой картошки и валенок
На большой ярмарке в центре города раскупают овощи и мясо — под музыку
Утром 6 октября десятки горожан пришли на большую ярмарку у новосибирского цирка — больше всего их заинтересовали грузовики с картофелем.
Сельскохозяйственная ярмарка открылась у цирка в 10:00 — к этому времени у палаток и грузовиков с продуктами уже столпились десятки покупателей. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, в 11:00 к грузовикам с картофелем выстроилась довольно большая очередь — особенно к продавцам, торгующим картошкой за 12 рублей (цена за килограмм).
На ярмарке также можно купить овощи, фрукты, сладости и хлеб, молочную продукцию, мясо, колбасу, рыбу, яйца и мёд. Кроме продавцов из Новосибирской области свои товары привезли алтайские фермеры.
Также на ярмарке продают валенки — детские стоят от 1500 рублей, взрослые от 2500 рублей.
По информации пресс-центра мэрии, на ярмарке пройдёт фестиваль «Осенины 2018», в нём примут участие творческие коллективы районов.
«Для гостей будут организованы мастер-классы, фотозоны и розыгрыш призов. Мастера представят широкий ассортимент товаров ручной работы: серьги, изделия из полимерной глины, украшения из бисера и натурального камня, игрушки, аксессуары для волос, сувениры», — добавили в пресс-центре мэрии.
Ярмарка закроется сегодня в 16:00.
Осенью новосибирские рынки тоже полны овощей и грибов — НГС прошёлся вдоль прилавков дачников и нашёл лук по 800 рублей, тернослив и ароматную облепиху.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова