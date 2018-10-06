фоторепортаж

Новосибирцы столпились у цирка в поисках дешёвой картошки и валенок

На большой ярмарке в центре города раскупают овощи и мясо — под музыку

Уже утром на ярмарке было много покупателей
Уже утром на ярмарке было много покупателей

Утром 6 октября десятки горожан пришли на большую ярмарку у новосибирского цирка — больше всего их заинтересовали грузовики с картофелем.


Сельскохозяйственная ярмарка открылась у цирка в 10:00 — к этому времени у палаток и грузовиков с продуктами уже столпились десятки покупателей. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, в 11:00 к грузовикам с картофелем выстроилась довольно большая очередь — особенно к продавцам, торгующим картошкой за 12 рублей (цена за килограмм).


Больше всего сибиряков интересовала картошка
Больше всего сибиряков интересовала картошка


Тыква пригодится и к предстоящему празднику Хеллоуина
Тыква пригодится и к предстоящему празднику Хеллоуина


Ярмарка объединила 85 продавцов
Ярмарка объединила 85 продавцов


На ярмарке также можно купить овощи, фрукты, сладости и хлеб, молочную продукцию, мясо, колбасу, рыбу, яйца и мёд. Кроме продавцов из Новосибирской области свои товары привезли алтайские фермеры.


Также на ярмарке продают валенки — детские стоят от 1500 рублей, взрослые от 2500 рублей.


Несмотря на хорошую тёплую погоду, сибиряки уже начали запасаться валенками
Несмотря на хорошую тёплую погоду, сибиряки уже начали запасаться валенками


На ярмарке будут не только товары, но и музыка творческих коллективов
На ярмарке будут не только товары, но и музыка творческих коллективов


В час на ярмарку приедет мэр — возможно, к этому времени новосибирцы уже всё раскупят
В час на ярмарку приедет мэр — возможно, к этому времени новосибирцы уже всё раскупят


По информации пресс-центра мэрии, на ярмарке пройдёт фестиваль «Осенины 2018», в нём примут участие творческие коллективы районов.


«Для гостей будут организованы мастер-классы, фотозоны и розыгрыш призов. Мастера представят широкий ассортимент товаров ручной работы: серьги, изделия из полимерной глины, украшения из бисера и натурального камня, игрушки, аксессуары для волос, сувениры», — добавили в пресс-центре мэрии.


Как пообещали в мэрии, цены на продукцию на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу
Как пообещали в мэрии, цены на продукцию на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу


У цирка будут проводить и мастер-классы
У цирка будут проводить и мастер-классы


До конца года в Новосибирске пройдут ещё 10 ярмарок 
До конца года в Новосибирске пройдут ещё 10 ярмарок 


Ярмарка закроется сегодня в 16:00.


Осенью новосибирские рынки тоже полны овощей и грибов — НГС прошёлся вдоль прилавков дачников и нашёл лук по 800 рублей, тернослив и ароматную облепиху.

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