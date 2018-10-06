Новосибирцы столпились у цирка в поисках дешёвой картошки и валенок

На большой ярмарке в центре города раскупают овощи и мясо — под музыку

Уже утром на ярмарке было много покупателей

Утром 6 октября десятки горожан пришли на большую ярмарку у новосибирского цирка — больше всего их заинтересовали грузовики с картофелем.







Сельскохозяйственная ярмарка открылась у цирка в 10:00 — к этому времени у палаток и грузовиков с продуктами уже столпились десятки покупателей. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, в 11:00 к грузовикам с картофелем выстроилась довольно большая очередь — особенно к продавцам, торгующим картошкой за 12 рублей (цена за килограмм).







Больше всего сибиряков интересовала картошка





Тыква пригодится и к предстоящему празднику Хеллоуина





Ярмарка объединила 85 продавцов





На ярмарке также можно купить овощи, фрукты, сладости и хлеб, молочную продукцию, мясо, колбасу, рыбу, яйца и мёд. Кроме продавцов из Новосибирской области свои товары привезли алтайские фермеры.







Также на ярмарке продают валенки — детские стоят от 1500 рублей, взрослые от 2500 рублей.







Несмотря на хорошую тёплую погоду, сибиряки уже начали запасаться валенками





На ярмарке будут не только товары, но и музыка творческих коллективов





В час на ярмарку приедет мэр — возможно, к этому времени новосибирцы уже всё раскупят





По информации пресс-центра мэрии, на ярмарке пройдёт фестиваль «Осенины 2018», в нём примут участие творческие коллективы районов.







«Для гостей будут организованы мастер-классы, фотозоны и розыгрыш призов. Мастера представят широкий ассортимент товаров ручной работы: серьги, изделия из полимерной глины, украшения из бисера и натурального камня, игрушки, аксессуары для волос, сувениры», — добавили в пресс-центре мэрии.







Как пообещали в мэрии, цены на продукцию на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу





У цирка будут проводить и мастер-классы





До конца года в Новосибирске пройдут ещё 10 ярмарок





Ярмарка закроется сегодня в 16:00.







Осенью новосибирские рынки тоже полны овощей и грибов — НГС прошёлся вдоль прилавков дачников и нашёл лук по 800 рублей, тернослив и ароматную облепиху.

