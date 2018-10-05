Не дотянулись до звезды: «Сибирь» проиграла ЦСКА

Перед началом матча тренер ЦСКА перекрестился

Тренер «Сибири» был недоволен большим количеством удалений в начале матча
Тренер «Сибири» был недоволен большим количеством удалений в начале матча

Сегодня, 5 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА со счётом 0:2.


Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Максим Шалунов — он открыл счёт на 8-й минуте игры. За первый период судьи 4 раза удаляли игроков «Сибири».


Во втором периоде ситуация изменилась — на этот раз игроки ЦСКА играли очень агрессивно, а защитник Михаил Науменков и вовсе ударил нападающего «Сибири» Никиту Михайлова клюшкой. В остальном период прошёл на равных — «Сибири» удалось сократить отставание в атаке и сравняться по броскам.



На 51-й минуте армеец Павел Карнаухов удвоил счёт — 2:0 в пользу гостей матча.



Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.


По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 7 октября, с «Динамо Р» из Риги. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Команда забила 20 шайб за 13 игр, но пропустила 51.

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