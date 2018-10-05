В Кировском районе иномарка сбила ребёнка — его госпитализировали

В ГИБДД считают, что водитель двигался на высокой скорости

Ребёнок получил травмы, его госпитализировали
Ребёнок получил травмы, его госпитализировали

Сегодня вечером в Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребёнка, когда тот переходил дорогу вблизи частного сектора.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, это произошло неподалёку от дома Тульская, 101 около 17:00. 


«Мальчик неустановленного возраста переходил дорогу на т-образном перекрёстке и был сбит водителем автомобиля [Toyota Sprinter] Carib. Есть предварительная информация, что водитель "Кариба" двигался на очень большой скорости, так как был большой тормозной путь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.


Также в пресс-службе уточнили, что на место выехала скорая. «Ребёнок получил травмы и госпитализирован. По диагнозу пока нет информации», — сказали в ведомстве.


На прошлой неделе у дома № 100 на улице Объединения автобус сбил ребёнка на велосипеде. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мальчик скончался от полученных травм. 3 октября на улице Связистов произошло ДТП — водитель «Тойоты» столкнулся с ребёнком. Мальчика увезли на скорой, он получил переломы плеча и ноги.

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