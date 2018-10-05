В Кировском районе иномарка сбила ребёнка — его госпитализировали
В ГИБДД считают, что водитель двигался на высокой скорости
Сегодня вечером в Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребёнка, когда тот переходил дорогу вблизи частного сектора.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, это произошло неподалёку от дома Тульская, 101 около 17:00.
«Мальчик неустановленного возраста переходил дорогу на т-образном перекрёстке и был сбит водителем автомобиля [Toyota Sprinter] Carib. Есть предварительная информация, что водитель "Кариба" двигался на очень большой скорости, так как был большой тормозной путь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Также в пресс-службе уточнили, что на место выехала скорая. «Ребёнок получил травмы и госпитализирован. По диагнозу пока нет информации», — сказали в ведомстве.
На прошлой неделе у дома
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова