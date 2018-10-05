В Кировском районе иномарка сбила ребёнка — его госпитализировали

В ГИБДД считают, что водитель двигался на высокой скорости

Ребёнок получил травмы, его госпитализировали

Сегодня вечером в Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребёнка, когда тот переходил дорогу вблизи частного сектора.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, это произошло неподалёку от дома Тульская, 101 около 17:00.





«Мальчик неустановленного возраста переходил дорогу на т-образном перекрёстке и был сбит водителем автомобиля [Toyota Sprinter] Carib. Есть предварительная информация, что водитель "Кариба" двигался на очень большой скорости, так как был большой тормозной путь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.





Также в пресс-службе уточнили, что на место выехала скорая. «Ребёнок получил травмы и госпитализирован. По диагнозу пока нет информации», — сказали в ведомстве.



