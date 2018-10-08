Житель Сыктывкара узнал имя родственницы на детском надгробии в новосибирском музее

Житель Коми заявил, что под этим надгробием была похоронена его родная тётя

После публикации новости НГС о столетнем уникальном чугунном надгробии нашёлся родственник погребённой годовалой девочки
После публикации новости НГС о столетнем уникальном чугунном надгробии нашёлся родственник погребённой годовалой девочки

Объявился родственник годовалой девочки, чьё столетнее надгробие недавно появилось в новосибирском Музее мировой погребальной культуры, известном как Музей смерти.


2 октября НГС опубликовал новость об уникальном столетнем чугунном надгробии с могилы годовалой девочки, которое обнаружили в крестьянском хозяйстве села Шошка Республики Коми и продали в новосибирский Музей смерти. 


После того, как публикацию у себя в группе в соцсети «ВКонтакте» разместил Музей смерти, под постом появился комментарий от Алексея Стенина из Сыктывкара. 


«Это надгробие моей родной тёти, умершей в младенчестве и похороненной на старом кладбище Усть-Сысольска, ныне Сыктывкара. 


Кладбище было закрыто в 1932 году: город рос, а по санитарным нормам кладбища должны находиться за пределами город[а], а расширять кладбище было невозможно, поэтому в трёхдневный срок всем велели родственников перенести на новое кладбище. Естественно, никто не успел, а протестовать тогда было не принято. Снесены были даже могилы героев революции. На могилах построили военкомат и другие здания, а надгробия предприимчивые крестьяне растащили по своим хозяйствам. Жаль, конечно, что в век коммуникаций владельцы надгробия не попробовали найти родственников, а продали его в музей. Слава Богу, хоть не в металлолом. Бог им судья» (авторская орфография и пунктуация сохранена), — написал в сообщении Алексей Стенин.


Надгробие несколько десятилетий использовали в крестьянском хозяйстве как корыто, после чего его выкупил музей
Надгробие несколько десятилетий использовали в крестьянском хозяйстве как корыто, после чего его выкупил музей


Корреспондент НГС отправил Стенину сообщение с просьбой рассказать об этой истории поподробнее, но ответ так и не получил.


Алексей Стенин оставил комментарий в группе Музея мировой погребальной культуры
Алексей Стенин оставил комментарий в группе Музея мировой погребальной культуры


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