Житель Сыктывкара узнал имя родственницы на детском надгробии в новосибирском музее

Житель Коми заявил, что под этим надгробием была похоронена его родная тётя

После публикации новости НГС о столетнем уникальном чугунном надгробии нашёлся родственник погребённой годовалой девочки

Объявился родственник годовалой девочки, чьё столетнее надгробие недавно появилось в новосибирском Музее мировой погребальной культуры, известном как Музей смерти.







2 октября НГС опубликовал новость об уникальном столетнем чугунном надгробии с могилы годовалой девочки, которое обнаружили в крестьянском хозяйстве села Шошка Республики Коми и продали в новосибирский Музей смерти.





После того, как публикацию у себя в группе в соцсети «ВКонтакте» разместил Музей смерти, под постом появился комментарий от Алексея Стенина из Сыктывкара.





«Это надгробие моей родной тёти, умершей в младенчестве и похороненной на старом кладбище Усть-Сысольска, ныне Сыктывкара.





Кладбище было закрыто в 1932 году: город рос, а по санитарным нормам кладбища должны находиться за пределами город[а], а расширять кладбище было невозможно, поэтому в трёхдневный срок всем велели родственников перенести на новое кладбище. Естественно, никто не успел, а протестовать тогда было не принято. Снесены были даже могилы героев революции. На могилах построили военкомат и другие здания, а надгробия предприимчивые крестьяне растащили по своим хозяйствам. Жаль, конечно, что в век коммуникаций владельцы надгробия не попробовали найти родственников, а продали его в музей. Слава Богу, хоть не в металлолом. Бог им судья» (авторская орфография и пунктуация сохранена), — написал в сообщении Алексей Стенин.







Надгробие несколько десятилетий использовали в крестьянском хозяйстве как корыто, после чего его выкупил музей





Корреспондент НГС отправил Стенину сообщение с просьбой рассказать об этой истории поподробнее, но ответ так и не получил.







Алексей Стенин оставил комментарий в группе Музея мировой погребальной культуры



