Стоматолог попыталась отсудить 500 тысяч у недовольной пациентки за отзыв на Flamp

Отзыв пациентки частной стоматологии удалили на следующий день, но врач всё равно попыталась доказать, что он порочит её репутацию

Центральный районный суд Новосибирска отказал стоматологу в удовлетворении иска — врач пыталась доказать, что отзыв пациентки на сервисе отзывов Flamp порочит её деловую репутацию.







Пациентка частной стоматологической клиники написала отзыв о лечении ещё в 2015 году, рассказала корреспонденту НГС адвокат клиентки стоматолога Юлия Казанцева.







«Отзыв был размещён на сервисе Flamp — пациентка рассказала о том, как её полечили. И врач посчитала, что эти высказывания, которые были опубликованы, порочат её честь и достоинство», — пояснила адвокат.







В этом отзыве сибирячка указала, что качество протезирования её не удовлетворило — и она попыталась записаться на приём снова. За работу врача клиентка заплатила 137 тысяч рублей.







«На приём к ней так и не попала, так как она заявила, что я скандальная и принимать меня [она] больше не будет, а если буду её преследовать, то сдаст меня в полицию.





Стала посылать мне на телефон SMS оскорбительного характера. Не получив ответа на них, в соцсетях отыскала страничку моей дочери и стала характеризовать меня как неадекватную и вздорную скандалистку»,





— написала в отзыве пациентка (копию текста отзыва НГС предоставила адвокат. — Прим. ред.).







Она добавила в конце, что обратилась в надзорные органы и получила ответ, что врач «не проходила переподготовку по протезированию, то есть не имеет права заниматься этой деятельностью».







При этом отзыв, по словам Юлии Казанцева, сервис удалил чуть ли не на следующий день. Тем не менее в конце 2017 года врач подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Центральный районный суд —





она потребовала не только 500 тысяч рублей компенсации за моральный вред от той пациентки, ответчиками стали и надзорные органы.







Во время судебного процесса отзыв прошёл лингвистическую экспертизу — и его признали содержащим негативную информацию. Однако, как следует из документов на сайте суда, на заседании 26 сентября судья всё же отказала стоматологу. Она мотивировала это тем, что пациентка описала лишь собственный опыт посещения клиники и лечения.







Суд учёл и доказательства защиты пациентки, что врач действительно не подтвердила право оказывать услуги по протезированию, а также присылала клиентке негативные сообщения.







Как отметила Юлия Казанцева, суды Новосибирска не так часто рассматривают иски о защите чести и достоинства врача — ей известны только несколько случаев.





Корреспондент НГС попыталась получить комментарий у самого стоматолога, однако она была недоступна по указанным в социальных сетях телефонам.





Отзывы на Flamp периодически становятся поводом обратиться в суд — не только для компаний, но и для самих клиентов. Так, сибирячка написала отзыв о массажном салоне, но получила от компании грубый ответ («вы добейтесь успехов сначала в коррекции фигуры <…> а потом уже советуйте, а то совет, как от "прыщавого косметолога"»). Тогда «клиентка салона пошла в суд.

