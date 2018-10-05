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Объявлены сроки выхода новой Toyota RAV4

Toyota решила продавать новый квадратный RAV4 с вариатором в России

Компания Toyota обозначила сроки начала продаж нового поколения кроссовера RAV4. Автомобиль будет собираться на отечественном заводе и появится в середине 2019 года, до дилеров в регионах машины могут дойти позднее. 


Объявлены сроки выхода новой Toyota RAV4


«Полностью обновленные — ориентировочно конец следующего года. Пока будет продаваться тот кузов, который сейчас идет. Месяца за два предзаказ может быть, на "Камри" у нас это было. Будет питерская сборка», — уточнили в отделе продаж компании «Тойота Центр Новосибирск Запад», официального дилера Toyota. 
 

Объявлены сроки выхода новой Toyota RAV4


Представленное новое поколение Toyota RAV4 отличилось своими явно выраженными квадратно-рублеными формами и схожестью с моделями Lexus. Частично обводы кузова и задняя оптика смахивают на Volkswagen. В моторную гамму кроссовера войдут 2 и 2,5-литровые моторы. Коробка передач — механика, вариатор или автомат.


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