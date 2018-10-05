Объявлены сроки выхода новой Toyota RAV4

Компания Toyota обозначила сроки начала продаж нового поколения кроссовера RAV4. Автомобиль будет собираться на отечественном заводе и появится в середине 2019 года, до дилеров в регионах машины могут дойти позднее.









«Полностью обновленные — ориентировочно конец следующего года. Пока будет продаваться тот кузов, который сейчас идет. Месяца за два предзаказ может быть, на "Камри" у нас это было. Будет питерская сборка», — уточнили в отделе продаж компании «Тойота Центр Новосибирск Запад», официального дилера Toyota.







Представленное новое поколение Toyota RAV4 отличилось своими явно выраженными квадратно-рублеными формами и схожестью с моделями Lexus. Частично обводы кузова и задняя оптика смахивают на Volkswagen. В моторную гамму кроссовера войдут 2 и 2,5-литровые моторы. Коробка передач — механика, вариатор или автомат.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



В Новосибирск привезли новый корейский седан — конкурент «Тойоты Короллы».