Теперь официально: в облсуде подтвердили, что Шатовкина уйдет с поста председателя
Срок её полномочий истекает во второй половине октября
61-летняя Римма Шатовкина планирует уйти с поста председателя Новосибирского областного суда — шестилетний срок её полномочий истекает через две с половиной недели.
«Подтверждаем информацию об отзыве заявления Р.В. Шатовкиной о рассмотрении её кандидатуры на должность председателя Новосибирского областного суда на второй срок», — сообщили сегодня, 5 октября, в облсуде в ответ на официальный запрос редакции НГС.
Римма Шатовкина возглавляет Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил её председателем 23 октября 2012 года. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что она передумала продлевать свои полномочия председателя. Но тогда в областном суде эту информацию не комментировали — вместо этого корреспонденту НГС предложили написать официальный запрос.
Две недели назад Владимир Путин назначил председателя недавно созданного Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который тоже будет работать в Новосибирске.
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Ольга Хмелевская
Фото 54.fsin.su