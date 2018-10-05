Теперь официально: в облсуде подтвердили, что Шатовкина уйдет с поста председателя

Римма Шатовкина возглавляет областной суд с октября 2012 года — до этого она занимала должность председателя Ленинского райсуда

61-летняя Римма Шатовкина планирует уйти с поста председателя Новосибирского областного суда — шестилетний срок её полномочий истекает через две с половиной недели.







«Подтверждаем информацию об отзыве заявления Р.В. Шатовкиной о рассмотрении её кандидатуры на должность председателя Новосибирского областного суда на второй срок», — сообщили сегодня, 5 октября, в облсуде в ответ на официальный запрос редакции НГС.







Римма Шатовкина возглавляет Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил её председателем 23 октября 2012 года. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что она передумала продлевать свои полномочия председателя. Но тогда в областном суде эту информацию не комментировали — вместо этого корреспонденту НГС предложили написать официальный запрос.





Две недели назад Владимир Путин назначил председателя недавно созданного Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который тоже будет работать в Новосибирске.

