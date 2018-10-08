Прокуратура нашла нарушения в магазине после скандала с незрячей покупательницей

Теперь директору магазина грозит штраф

Прокуратура Железнодорожного района нашла нарушения в магазине «Фасоль», где случился скандал с незрячей покупательницей
Прокуратура Железнодорожного района нашла нарушения в магазине «Фасоль», где случился скандал с незрячей покупательницей

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска обнаружила нарушения в магазине «Фасоль» на улице Урицкого, 3 — в сентябре здесь произошёл скандал с незрячей покупательницей. Проверка была возбуждена после публикации на НГС о происшествии.


«Установлено, что в организации не обеспечены условия для беспрепятственного доступа к объекту, а именно: входа и выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, самостоятельное передвижение, оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации», — сообщил НГС прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский.


В прокуратуре пояснили, что после проверки магазину вынесли представление об устранении нарушений. В отношении директора ООО «Свежий хлеб» возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры). Штраф за нарушение — от 2000 до 3000 рублей.


Конфликт между сотрудниками магазина с незрячей девушкой случился в середине сентября из-за собаки-поводыря. Как посчитали продавцы «Фасоли», девушка должна была оставить собаку на улице. Через несколько дней прокуратура Железнодорожного района возбудила проверку, а магазин предоставил видео с камер наблюдения, которое, по мнению директора, доказывало, что девушку не выгоняли.

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