Африканскому льву из зоопарка подарили новую игрушку — он её тут же распотрошил

Зоопарк показал видео с развлечениями одного из самых опасных зверей

Работники зоопарка делают игрушки для многих животных, в том числе из овощей
Работники зоопарка делают игрушки для многих животных, в том числе из овощей

У льва Сэма в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющего зверя.


«Африканский лев Сэм играет с тыквой», — подписал зоопарк видео с развлекающимся животным в соцсети «ВКонтакте».


На видеоролике внимание льва привлекает не только подвешенный на бревне мешок с тыквой, но и старая автомобильная покрышка. Всеми своими повадками играющий лев напоминает обычную домашнюю кошку.


Корреспонденту НГС в зоопарке пояснили, что подвешивать животным предметы для игр — это распространённая практика. Недавно, например, зоопарк показал видео, на котором молодая пума София играет с привязанным к качелям мешком. А белые медведи из зоопарка любят резвиться с дорожными конусами и пластиковыми канистрами.



Лев Сэм из Новосибирского зоопарка известен как отец лилигрят — уникальных животных, рождённых от его союза с лигрицей Зитой. Первый лилигрёнок родился у пары в августе 2012 года.

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