Зоопарк показал видео с развлечениями одного из самых опасных зверей

Работники зоопарка делают игрушки для многих животных, в том числе из овощей

У льва Сэма в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющего зверя.







«Африканский лев Сэм играет с тыквой», — подписал зоопарк видео с развлекающимся животным в соцсети «ВКонтакте».







На видеоролике внимание льва привлекает не только подвешенный на бревне мешок с тыквой, но и старая автомобильная покрышка. Всеми своими повадками играющий лев напоминает обычную домашнюю кошку.







Корреспонденту НГС в зоопарке пояснили, что подвешивать животным предметы для игр — это распространённая практика. Недавно, например, зоопарк показал видео, на котором молодая пума София играет с привязанным к качелям мешком. А белые медведи из зоопарка любят резвиться с дорожными конусами и пластиковыми канистрами.









Лев Сэм из Новосибирского зоопарка известен как отец лилигрят — уникальных животных, рождённых от его союза с лигрицей Зитой. Первый лилигрёнок родился у пары в августе 2012 года.