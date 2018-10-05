Африканскому льву из зоопарка подарили новую игрушку — он её тут же распотрошил
Зоопарк показал видео с развлечениями одного из самых опасных зверей
У льва Сэма в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющего зверя.
«Африканский лев Сэм играет с тыквой», — подписал зоопарк видео с развлекающимся животным в соцсети «ВКонтакте».
На видеоролике внимание льва привлекает не только подвешенный на бревне мешок с тыквой, но и старая автомобильная покрышка. Всеми своими повадками играющий лев напоминает обычную домашнюю кошку.
Корреспонденту НГС в зоопарке пояснили, что подвешивать животным предметы для игр — это распространённая практика. Недавно, например, зоопарк показал видео, на котором молодая пума София играет с привязанным к качелям мешком. А белые медведи из зоопарка любят резвиться с дорожными конусами и пластиковыми канистрами.
Лев Сэм из Новосибирского зоопарка известен как отец лилигрят — уникальных животных, рождённых от его союза с лигрицей Зитой. Первый лилигрёнок родился у пары в августе 2012 года.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал nsk zoo