Росгвардия разбила палаточный лагерь в Центральном парке

Недалеко от главной сцены появились три огромные палатки

Росгвардия начала разбивать лагерь примерно в 15:00

Сегодня в Центральном парке Росгвардия начала разбивать лагерь — на территории парка появились палатки и полевая кухня.







Палатки начали ставить в парке после 15:00. На главной площадке неподалёку от сцены установлены три палатки — две на лужайке под деревьями, ещё одна — на асфальтированной площадке. В 20 метрах от последней палатки стоит крытый прицеп полевой кухни.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Росгвардии по Сибирскому округу, в субботу здесь пройдёт мероприятие, посвященное декаде пожилых людей.





«Это акция Росгвардии "Вальс нашей молодости". Будут приглашены пожилые людей, ветераны службы. Будет дан концерт, на котором выступит ансамбль Росгвардии, каша полевая, палатки, выставка оружия», — уточнили в пресс-службе.





Прицеп полевой кухни поставили под брезентовый навес на тот случай, если пойдёт дождь





Служащие Росгвардии привезли два крытых грузовика





Две палатки разбили позади сцены, среди деревьев





Бывших служащих Росгвардии и пенсионеров встретят тёплые палатки с крытым досками полом, печками, а готовить и кормить будут под брезентовым навесом неподалёку от одной из палаток.





Бойцы Росгвардии регулярно проводят публичные мероприятия в Новосибирске — в прошлом году сотни служащих пришли в парк «Городское начало».

