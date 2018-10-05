Улицу Вертковскую перекроют на 10 дней

Движение по улицы закрывается уже сегодня

Сегодня, 5 октября, закрывается движение по улице Вертковской в Кировском районе Новосибирска. Движение перекроют около двух домов на улице Сибиряков-Гвардейцев — № 13 и № 15 .





«Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 октября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.





Проезд от Сибиряков-Гвардейцев до Ватутина будет закрыт на 10 дней





Энергетики уже ремонтировали теплотрассу в Кировском районе — тогда в середине сентября закрывали нечётную сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев.