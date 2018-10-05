Улицу Вертковскую перекроют на 10 дней

Энергетики решили отремонтировать теплотрассу перед холодами

Движение по улицы закрывается уже сегодня
Движение по улицы закрывается уже сегодня

Сегодня, 5 октября, закрывается движение по улице Вертковской в Кировском районе Новосибирска. Движение перекроют около двух домов на улице Сибиряков-Гвардейцев — № 13 и № 15


«Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 октября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Проезд от Сибиряков-Гвардейцев до Ватутина будет закрыт на 10 дней 
Проезд от Сибиряков-Гвардейцев до Ватутина будет закрыт на 10 дней 


Энергетики уже ремонтировали теплотрассу в Кировском районе — тогда в середине сентября закрывали нечётную сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев.

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