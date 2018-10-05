Сеть кафе из Новосибирска раздала москвичам тысячу бесплатных бургеров

Шеф-повар и совладелец «Мясоруба» Александр Купченко открыл первое заведение сети в Москве

Сегодня, 5 октября, сеть новосибирских бургерных «Мясоруб» открылась в Москве — это 12-е заведение сети.





Бургерную открыли в торговом центре Global Moll возле метро станции «Автозаводская». 1000 фирменных бургеров под названием «Мясоруб» раздали бесплатно.







«Это первый ресторан в Москве, в 2019 году там будет открыто ещё восемь ресторанов по франшизе. Меню будет такое же, как и в Новосибирске. Ещё сейчас у нас строятся рестораны в разных городах: два в Сургуте, по одному в Нерюнгри, Благовещенске, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — их мы откроем до конца этого года», — рассказала корреспонденту НГС директор по маркетингу сети ресторанов «Мясоруб» Елена Левченко.







Очередь за бургерами в начале открытия





Первое заведение «Мясоруба» открылось в Новосибирске в 2016 году на волне роста популярности к бургерам. В последние годы это блюдо появилось в меню многих заведений общепита, которые на них даже не специализируются, например в пекарнях.

