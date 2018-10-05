Сеть кафе из Новосибирска раздала москвичам тысячу бесплатных бургеров

Бургерная из Новосибирска открыла первое заведение в столице

Шеф-повар и совладелец «Мясоруба» Александр Купченко открыл первое заведение сети в Москве
Шеф-повар и совладелец «Мясоруба» Александр Купченко открыл первое заведение сети в Москве

Сегодня, 5 октября, сеть новосибирских бургерных «Мясоруб» открылась в Москве — это 12-е заведение сети. 


Бургерную открыли в торговом центре Global Moll возле метро станции «Автозаводская». 1000 фирменных бургеров под названием «Мясоруб» раздали бесплатно.


«Это первый ресторан в Москве, в 2019 году там будет открыто ещё восемь ресторанов по франшизе. Меню будет такое же, как и в Новосибирске. Ещё сейчас у нас строятся рестораны в разных городах: два в Сургуте, по одному в Нерюнгри, Благовещенске, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — их мы откроем до конца этого года», — рассказала корреспонденту НГС директор по маркетингу сети ресторанов «Мясоруб» Елена Левченко.


Очередь за бургерами в начале открытия
Очередь за бургерами в начале открытия


Первое заведение «Мясоруба» открылось в Новосибирске в 2016 году на волне роста популярности к бургерам. В последние годы это блюдо появилось в меню многих заведений общепита, которые на них даже не специализируются, например в пекарнях.

Прочтений: 735

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено